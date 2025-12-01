Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací ve znění žádosti:
„… 1. Kolik příslušníků PČR bylo v sezóně 2024/25 české 1. fotbalové ligy, Chance Liga, přítomných za účelem zajištění pořádku a bezpečnosti na jednotlivých utkáních pořádaných v Hlavním městě Praze?
2. Jakým způsobem je určováno, kolik příslušníků PČR bude přítomno na určitém fotbalovém utkání? Jak zní plné znění metodiky nebo jiného k tomu vytvořeného dokumentu určujícího parametry a/nebo jiné okolnosti důležité pro posouzení vhodného počtu příslušníků PČR, koní aj.?
3. Kdo, ve smyslu pozice v hierarchii KŘP, určuje, kolik příslušníků PČR bude přítomno na určitém fotbalovém utkání?.
Dále Vás žádám o poskytnutí úplného znění (tj. kopie ve formátu .pdf) dokumentu s názvem „pokyn policejního prezidenta č. 290/2017, stejnokrojový předpis“. Pokud tento pokyn byl ke dni doručení této žádosti nahrazen jiným předpisem, který upravuje materii stejnokrojů, žádám Vás o poskytnutí obou. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
1. Počet policistů nasazovaných v rámci konkrétního bezpečnostního opatření je vždy stanovován v závislosti na aktuální bezpečnostní situaci, která je vyhodnocována s ohledem na rizikovost dané akce, charakter ohrožení veřejného pořádku a potřebu zajištění ochrany života, zdraví a majetku osob. Tento počet může být průběžně upravován podle vývoje situace a operativních informací, které Policie České republiky získá v rámci výkonu služby.
2. Určování přesného počtu sil a prostředků nezbytných k zajištění konkrétního bezpečnostního opatření je interní informací a slouží výhradně pro vnitřní potřebu policie.
3. Konkrétní počet příslušníků určuje vždy velitel bezpečnostního opatření, a to na základě aktuálních poznatků, místních podmínek a povahy zajišťované události.
Požadovaný dokument Pokyn policejního prezidenta ze dne 27.11.2017, kterým se vydává stejnokrojový předpis, byl žadateli poskytnut.
Oldřiška Šlosarová, 01.12.2025