hl. m. Praha

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala poskytnutí informací týkajících se zásahu Policie ČR v souvislosti s incidentem ze dne 20.9.2025 v Praze-Černý Most.

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) za použití § 15 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím žadatelce požadované informace v anonymizované podobě poskytl.

Oldřiška Šlosarová, 06.11.2025

