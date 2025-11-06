Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací týkajících se zásahu Policie ČR v souvislosti s incidentem ze dne 20.9.2025 v Praze-Černý Most.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) za použití § 15 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím žadatelce požadované informace v anonymizované podobě poskytl.
Oldřiška Šlosarová, 06.11.2025