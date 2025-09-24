Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informace, a to v tomto znění žádosti:
„… Žádám o informace, jakým způsobem hlídka policie ČR řešila hlášení rušení nočního klidu z objektu Kasárna Karlín v Praze 8 Karlíně dne 8.8.2025 v čase cca 22:20 hod.. Dále zda bylo podezření ze spáchání přestupku postoupeno správnímu orgánu? ...“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Uvedené oznámení bylo přijato na tísňovou linku Policie ČR dne 08.08.2025 v čase 23:17 hodin a následně zaevidováno pod číslem A 113123/550. Věc byla předána na Místní oddělení policie Karlín, se sídlem Vítkova 266/16 186 00 - Praha 8, jehož dozorčí služba ji postoupila hlídce Městské policie hlavního města Prahy, která již záležitost opakovaně řešila přímo na místě. Rušení nočního klidu tak bylo plně řešeno v kompetenci Městské policie hl. m. Prahy. Povinný subjekt dále uvádí, že dle zjištěných informací docházelo k rušení nočního klidu v restauraci Artur’s Pub, se sídlem Křižíkova 27, Praha 8 – Karlín, a nikoli v objektu Kasáren Karlín.
Oldřiška Šlosarová, 24.9.2025