Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informace, a to ve znění žádosti:
„… žádám tímto o poskytnutí informací ohledně zásahů Policie ČR ve věci rušení nočního klidu, a to na adrese Vlkova 16, Praha 3, 130 00, a to prosím za poslední 2 roky. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
V informačních systémech povinného subjektu bylo za období od 01.01.2023 do 22.07.2025 zaznamenáno celkem 7 oznámení o rušení nočního klidu, která byla nahlášena na tísňovou linku 158. Tato oznámení byla následně prověřena hlídkou Policie České republiky, případně byla věc předána k šetření Městské policii hl. m. Prahy. V roce 2023 nebylo evidováno žádné oznámení o rušení nočního klidu. V roce 2024 byla zjištěna tři taková oznámení a v roce 2025 (do data podání žádosti) byly zaznamenány čtyři případy oznámení o rušení nočního klidu.
Oldřiška Šlosarová, 12.8.2025