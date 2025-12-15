Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka jako poškozená žádala poskytnutí informací týkajících se incidentu, který se stal dne 25.11.2025 v klubu METRO COMEDY CLUB, Praha 1-Malá strana a to:
1) Kompletní identifikaci zadržené návštěvnice
2) Policejní útvar, který věc řeší
3) Spisovou značku řešené věci
4) Kontakt na konkrétní vyšetřovatele.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona, žadatelce poskytl následující:
Osoba byla omezena na osobní svobodě z důvodu odlišeného od jednání, pro které byla následně oznámena pro přestupek. Na místě byla hlídkou policie zjištěna skutečnost, že se tato osoba měla dopouštět přestupku proti občanskému soužití podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívajícího ve vzbuzení veřejného pohoršení během vystoupení v Metro Comedy Clubu na adrese Malostranské náměstí 264/7, Praha 1 – Malá Strana. Ve věci uvedeného jednání bylo sepsáno Oznámení přestupku a celý spisový materiál byl postoupen věcně a místně příslušnému Úřadu městské části Praha 1, se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 (dále jen „ÚMČ Praha 1“). Pokud se cítíte být uvedeným jednáním poškozena, můžete se obrátit přímo na ÚMČ Praha 1 jako na správní orgán, kterému byla věc postoupena. V rámci správního řízení máte možnost získat informace dostupné účastníkům řízení, a to v rozsahu stanoveném zák.č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
Oldřiška Šlosarová, 15.12.2025