Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se věci „podezření z krádeže labutí“ na pražské náplavce, a to v tomto znění žádosti:

"... - V jaké fázi se aktuálně nachází řízení o shora popsaném trestním oznámení.

- Jestli bylo zahájeno trestní stíhání ve věci, ve které bylo zasláno, již výše popsané trestní oznámení.

- Zaslání usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo zahájeno.

- Zaslání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud byla podána.

- Zaslání rozhodnutí státního zástupce o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud stížnost byla podána.

- Zaslání obžaloby.

- Pokud nemá dožadovaný orgán některou z těchto informací, prosí Žadatel o poskytnutí informace o tom, na který jiný orgán se má žadatel obrátit. …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli poskytla následující:

Povinný subjekt nedisponuje požadovanými dokumenty, respektive nebyly doposud vydány. V jaké fázi se nachází aktuální řízení Vám bylo poskytnuto v rámci sdělení povinným subjektem dne 19.2.2026.

Oldřiška Šlosarová, 28.04.2026

