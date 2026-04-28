Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se věci „podezření z krádeže labutí“ na pražské náplavce, a to v tomto znění žádosti:
"... - V jaké fázi se aktuálně nachází řízení o shora popsaném trestním oznámení.
- Jestli bylo zahájeno trestní stíhání ve věci, ve které bylo zasláno, již výše popsané trestní oznámení.
- Zaslání usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo zahájeno.
- Zaslání stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud byla podána.
- Zaslání rozhodnutí státního zástupce o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud stížnost byla podána.
- Zaslání obžaloby.
- Pokud nemá dožadovaný orgán některou z těchto informací, prosí Žadatel o poskytnutí informace o tom, na který jiný orgán se má žadatel obrátit. …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli poskytla následující:
Povinný subjekt nedisponuje požadovanými dokumenty, respektive nebyly doposud vydány. V jaké fázi se nachází aktuální řízení Vám bylo poskytnuto v rámci sdělení povinným subjektem dne 19.2.2026.
Oldřiška Šlosarová, 28.04.2026