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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… žádám o poskytnutí informací a kopií úředních záznamů/potvrzení k níže specifikovaným událostem, které byly oficiálně nahlášeny na linku Policie ČR a k nimž byla na místo vyslána policejní hlídka:

1. Incident ze dne [17.12.2025 PRAVÁ STRANA]

Místo: Praha, ulice Pražská (úsek Záběhlice / Hostivař)

Čas nahlášení / výjezdu: cca 18:00 hod.

Dotčené vozidlo: Nissan …

RZ: …

Incident ze dne - 7.12.2025 LEVÁ STRANA cca o 14 dní dříve

Místo: Roztylská P-4 Čas nahlášení / výjezdu: cca 19:35 hod.

Dotčené vozidlo: Nissan …

RZ: …

Popis události: Poškození podvozku vozidla (levá strana) po průjezdu výmolem, nahlášeno na místě policii.

V rámci této žádosti výslovně požaduji sdělení:

- Pod jakými čísly jednacími (Č. j.) nebo čísly záznamu v informačním systému Policie ČR (např. ETŘ, IS DN) jsou tyto dva výjezdy hlídek a náběry oznámení evidovány.

- Zaslání kopií úředních záznamů, euroformulářů či záznamů o šetření na místě, které zasahující hlídky k těmto dvěma událostem vyhotovily.

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytuje následující:

Povinný subjekt provedl vyhledávání v informačních systémech podle Vámi uvedených údajů. Jelikož nebyla dohledána žádná událost odpovídající zadaným parametrům, nejsou v informačních systémech Policie České republiky evidovány ani požadované dokumenty vztahující se k této události, zejména protokol, potvrzení o účasti na dopravní nehodě, úřední záznam, euroformulář či záznam o šetření na místě.

Oldřiška Šlosarová, 10.08.2026

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