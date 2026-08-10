Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… žádám o poskytnutí informací a kopií úředních záznamů/potvrzení k níže specifikovaným událostem, které byly oficiálně nahlášeny na linku Policie ČR a k nimž byla na místo vyslána policejní hlídka:
1. Incident ze dne [17.12.2025 PRAVÁ STRANA]
Místo: Praha, ulice Pražská (úsek Záběhlice / Hostivař)
Čas nahlášení / výjezdu: cca 18:00 hod.
Dotčené vozidlo: Nissan …
RZ: …
Incident ze dne - 7.12.2025 LEVÁ STRANA cca o 14 dní dříve
Místo: Roztylská P-4 Čas nahlášení / výjezdu: cca 19:35 hod.
Dotčené vozidlo: Nissan …
RZ: …
Popis události: Poškození podvozku vozidla (levá strana) po průjezdu výmolem, nahlášeno na místě policii.
V rámci této žádosti výslovně požaduji sdělení:
- Pod jakými čísly jednacími (Č. j.) nebo čísly záznamu v informačním systému Policie ČR (např. ETŘ, IS DN) jsou tyto dva výjezdy hlídek a náběry oznámení evidovány.
- Zaslání kopií úředních záznamů, euroformulářů či záznamů o šetření na místě, které zasahující hlídky k těmto dvěma událostem vyhotovily.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytuje následující:
Povinný subjekt provedl vyhledávání v informačních systémech podle Vámi uvedených údajů. Jelikož nebyla dohledána žádná událost odpovídající zadaným parametrům, nejsou v informačních systémech Policie České republiky evidovány ani požadované dokumenty vztahující se k této události, zejména protokol, potvrzení o účasti na dopravní nehodě, úřední záznam, euroformulář či záznam o šetření na místě.
Oldřiška Šlosarová, 10.08.2026