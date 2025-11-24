Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" ... Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Kongresová 1666/2 140 00 Praha 4
Dobrý den, prosím Vás, žádám Vás o zaslání anonymizovaného znění usnesení policie o ukončení prověřování případu, ke kterému došlo v úterý 28. března 2017 šest minut po jedné hodině v noci v podzemních garáží rezidenčního domu Villa Park Strahov. V této souvislosti jste prověřovali incident, kdy došlo k tomu, že zaměstnanci Velvyslanectví Království Saúdské Arábie dal podezřelý muž za stěrač vozu ručně nakreslenou šibenicí a na střeše tohoto auta měl navíc postavenu nábojnici do lovecké pušky …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona, žadateli poskytl v anonymizované podobě dokument: Zprávu o výsledku zkráceného přípravného řízení s návrhem na podmíněné odložení podání návrhu na potrestání podle ustanovení § 179g odst. 1 tr. řádu, pod č.j. KRPA-115985-33/TČ-2017-001179-6, ze dne 13.04.2017.
Dále bylo žadateli sděleno následující:
Jak již bylo povinným subjektem v minulosti uvedeno ve sdělovacích prostředcích, Zpráva byla zaslána na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 a státní zástupce pak věc odevzdal jako přestupek na Úřad městské části Praha 6.
Oldřiška Šlosarová, 24.11.2025