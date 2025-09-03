Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" … Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o níže uvedené informace včetně doložení podkladů pro správnost odpovědi. Věc se týká šetření dopravní nehody, vedené Odborem služby dopravní policie, odd. dopravních nehod pod č.j. KRPA-247521/PŘ-2025-000006.
1) K poškození vozidla konkrétní RZ a továrního typu vozidla došlo na parkovišti přímo před budovou čp. 2282/29b, ul. Mezi Vodami, Praha 4. Jakým způsobem a kdy bylo v této budově provedeno šetření k možné přítomnosti kamerového systému, který mohl poskytnout důkazní materiál k předmětné dopravní nehodě. Jaký je výsledek tohoto šetření? Budova a detail jejího vchodu je na fotkách č. 1 a 3.
2) Jakým způsobem a kdy bylo v budově čp. 2283/29a provedeno šetření k možné přítomnosti kamerového systému, který mohl poskytnout důkazní materiál k předmětné dopravní nehodě. Jaký je výsledek tohoto šetření?
3) Vedle místa dopravní nehody se dále nachází budova čp. 2035/31. Na této se nachází několik kamer, viditelných z místa dopravní nehody. Na fotkách č. 4 a 8 jsou šipkou a popisem A a B označeny kamery na této budově, pod popisem C pak kamera umístěná na sloupu VO snímající přechod pro chodce směrem k místu dopravní nehody. Jakým způsobem a kdy bylo v této budově provedeno šetření ke kamerovému systému, který mohl poskytnout důkazní materiál k předmětné dopravní nehodě. Jaký je výsledek tohoto šetření?
4) Na místě dopravní nehody uvedl pověřený policista, že žádná z kamer popsaných v odst. 3 nesnímá místo dopravní nehody. Žádám o printscreen zobrazení záběrů z těchto kamer, jaký prostor tedy snímají.
5) Byla prověřena možnost zachycení místa dopravní nehody z budovy čp. 2035/31 i z jiných kamer, než výše uvedených A, B a C? … "
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce sdělila následující:
ad 1) Dne 11.08.2025 byl telefonicky kontaktován správce budovy na adrese Mezi Vodami 2282/29b, Praha 4, a to za účelem ověření, zda je na budově instalován kamerový systém se záběrem na místo dopravní nehody. Správce uvedl, že na budově není instalován kamerový systém, který by snímal prostor místa nehody. Na základě této skutečnosti nebylo možné získat žádný relevantní záznam.
ad 2) Dne 11.08.2025 byl telefonicky kontaktován správce budovy na adrese Mezi Vodami 2282/29a, Praha 4, a to za účelem ověření, zda je na budově instalován kamerový systém se záběrem na místo dopravní nehody. Správce uvedl, že na budově není instalován kamerový systém, který by snímal prostor místa nehody. Na základě této skutečnosti nebylo možné získat žádný relevantní záznam.
ad 3) Bezprostředně po provedení úkonů na místě dopravní nehody bylo prováděno šetření v budově čp. 2035/31, kde bylo jednáno s pracovníkem ostrahy. Na žádost byl umožněn vstup do místnosti pro dohled kamerového systému. Společně byla provedena kontrola všech kamerových záznamů, zda některá kamera nezachycuje místo dopravní nehody. Bylo zjištěno, že žádná z kamer na budově nemá ve svém záběru prostor místa dopravní nehody. Ve věci kamery umístěné na sloupu, směřující k přechodu pro chodce, byl telefonicky kontaktován správce tohoto zařízení, který sdělil, že kamera nesnímá místo dopravní nehody. Z tohoto důvodu nebylo možné získat žádný záznam vztahující se k události.
ad 4) Vzhledem k tomu, že při provedeném šetření bylo jednoznačně zjištěno, že žádná z uvedených kamer nesnímá místo dopravní nehody, nebyl záběr (printscreen) k předmětné události pořízen a není k dispozici žádný relevantní důkazní materiál, který by mohl být v souladu se zákonem poskytnut.
ad 5) viz ad 3).
Oldřiška Šlosarová, 3.9.2025