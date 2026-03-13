Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací ve věci vedené pod spis. zn. KRPA-367398/ČJ-2025-001422 týkající se výjezdu policejní hlídky Jasmín 211 dne 02.04.2024 na adresu Františka Diviše × Vlárská, Praha, Uhříněves včetně podrobného popisu zjištěného stavu na místě výjezdu v ulici Vlárská …, popř. Františka Diviše …, Praha - Uhříněves, pokud byla hlídka Jasmín 211 i tam.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce sdělil následující:
Požadovaná událost ze dne 02.04.2024 nebyla evidována pod samostatným číslem jednacím. Hlídkou Jasmín 211 k ní nebyl sepsán úřední záznam ani pořízen zvukový či kamerový záznam. Celá věc byla zaznamenána pouze v informačním systému povinného subjektu, který slouží k evidenci událostí, pod č. 2024 A 44706/537. Výše uvedené skutečnosti, včetně odpovědí na Vaše dotazy, Vám již byly opakovaně písemně sděleny místně příslušným oddělením Uhříněves, Nové náměstí 1432/21, 104 00 Praha 10, pod č. j. KRPA-367398/ČJ-2025-001422. V dané věci již nelze sdělit žádné další nové skutečnosti.
Oldřiška Šlosarová, 13.03.2026