Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
…„1. Poskytněte informaci spočívající v uvedení hodnosti, plného jména, služebního zařazení, jednotky PČR u které slouží, a sdělení, které z čísel 344408 a 344338 bylo v danou dobu velitelem hlídky. Dále uveďte, kdo z nich byl řidičem předmětného vozidla, kterým 15 minut ohrožoval bezpečnost silničního provozu.
2. Poskytněte informaci spočívající v uvedení hodnosti, plného jména, služebního zařazení, jednotky PČR u které slouží policista 275201.
3. Dále uveďte, jaké mají nejvyšší dokončené vzdělání čísla 344408 a 344338 a poskytněte kopii tohoto dokladu o vzdělání, kterou má samozřejmě Vaše personální oddělení z doby jejich přijetí k policii.
4. Poskytněte všechny písemnosti, které byly v souvislostí s jednáním čísel 344408, 344338 a 275201 a šetřením, napsány, a to bez rozdílu, jestli tak bylo učiněno v písemné formě či elektronicky. U každého uveďte kdo jej pořídil a z jakého právního důvodu. Vztahuje se to na absolutně každého příslušníka PČR, který v této věci přišel do styku, tedy zejména:
a) Obě čísla 344408 a 344338
b) Policista 275201, který prováděli kontrolu těchto policistů
c) Všichni operační důstojníci
d) Všichni nadřízení či jinak zúčastnění policisté v této věci, a také následné kontroly policistů čísel 344 408 a 344 338
e) Poskytněte všechny písemnosti, které byly v souvislostí s šetřením DN pod číslem jednacím KRPA-345965-1/PŘ-2025-000006 – … vs. …
f) A to až do chvíle poskytnutí této informace odesláním DS.
5. Poskytněte videozáznamy osobních kamer všech policistů, kteří byli na místě přítomni v dané věci dne 4.11.2025 cca od 9:00 do 11:00 hodin. SPECIÁLNĚ ŽÁDÁM O ZÁZNAM ČÍSLA 344408, ano to je ten, jehož kamera nemá displej☺☺☺ , snad najdete někoho inteligentnějšího, který si s tímto „nedostatkem poradí, ale samozřejmě i čísla 344338.
6. Dále žádám o podrobné informace:
a) Jakým způsobem, jak dlouho a v jakých oborech jsou policisté na pozici těchto dvou jedinců čísel 344 408 a 344338 školeni po jejich přijetí k PČR.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělila následující:
Ad bod 1) Policisté jsou zařazeni na Obvodním ředitelství policie Praha II u Oddělení hlídkové služby Praha II, se sídlem Anny Letenské 1680/11 120 00 Praha 2 (dále jen "OHS Praha II). Policista osobní evidenční číslo: 344408 …… byl velitelem hlídky a policista osobní evidenční číslo: 344338 ….. byl členem hlídky (řidič).
Ad bod 2) Policista osobní evidenční číslo: 275201 ….. je zařazen na pozici zástupce vedoucího OHS Praha II.
Ad bod 3) Policisté ….. a ….. splňují zákonem stanovený kvalifikační požadavek pro výkon své funkce, tedy středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Požadované Kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání policistů byly žadateli v anonymizované podobě poskytnuty.
Ad bod 4),5) Vámi požadované informace, tedy písemnosti a kamerové záznamy pořízené policisty ….., ….. a ….. společně s kamerovými záznamy pořízenými na místě události a veškeré dokumenty vzniklé v souvislosti s jejich služebním jednáním, představují převážnou část spisového materiálu souvisejícího s probíhajícím šetřením kvalifikovaného upozornění vedeného pod č. j. KRPA-349185/ČJ-2025-001257-KU. Toto šetření provádí Skupina vnitřní kontroly Obvodního ředitelství policie Praha II, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5. Část podání byla posouzena jako nahlížení do spisu.
Ad bod 6) Policisté absolvovali v termínu od 2023 do 2024 vzdělávací program určený pro příslušníky přijaté do služebního poměru k Policii ČR podle § 17 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
Program slouží k naplnění odborného požadavku a k získání kvalifikace ve smyslu § 19 téhož zákona. Celková délka vzdělávací aktivity činí osm měsíců. Zaměřuje se zejména na přípravu k výkonu policejních činností, kriminalistiku, službu pořádkové, cizinecké a dopravní policie, včetně výcviku k použití donucovacích prostředků, střelných zbraní a řízení služebních vozidel. Součástí je také taktická a zdravotnická příprava. V rámci celého programu je zahrnuta rovněž komunikace a policejní etika, spojovací příprava, výuka administrativních činností a základy informačních technologií využívaných v policejní praxi.
Oldřiška Šlosarová, 20.02.2026