Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… 1. Kolik bylo v uplynulém období (např. za posledních 12 měsíců) zaznamenáno přestupkových jednání v dopravě, týkajících se neoprávněného stání/parkování v ulici Nový Zlíchov, Praha 5?
2. Seznam čísel jednacích nebo jiných identifikačních údajů, pod kterými byly tyto přestupky evidovány a vyřešeny, s výjimkou případů oznámených mou osobou, které jsem zasílal prostřednictvím datové schránky.
3. Žádám o sdělení, který místně příslušný policejní útvar má na starosti tuto problematiku a který je za ni zodpovědný. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělil následující.
V období od 01.11.2024 do 31.10.2025 bylo v ulici Nový Zlíchov, Praha 5, zaznamenáno celkem dvanáct přestupkových jednání souvisejících s parkováním motorových vozidel v rozporu s právními předpisy. Všechna tato jednání byla oznámena osobou žadatele. Dohled nad dodržováním dopravních předpisů v uvedené lokalitě přísluší podle místní příslušnosti především policistům zařazeným na Místním oddělení Barrandov. Zároveň je tato problematika v kompetenci také Oddělení hlídkové služby a Dopravního inspektorátu Obvodního ředitelství policie Praha II.
Oldřiška Šlosarová, 24.11.2025