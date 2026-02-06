Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
„… žádám o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se šetření dopravní nehody, která se stala po sedmé hodině ranní dne 19. 6. 2025 v ulici Šimůnkova, Praha 8. Dle sdělení policejního mluvčího Richarda Hrdiny, byl řidič (ročník narození 1978), který obrátil svůj vůz BMW X5 na střechu, v době nehody pod vlivem omamných a psychotropních látek (amfetamin, metamfetamin a kokain). Konkrétně žádám o písemné sdělení odpovědí na následující otázky:
1. Bylo policejní šetření této události ukončeno?
2. Jaký je konečný výsledek šetření?
3. Byla zjištěna přítomnost omamných nebo psychotropních látek u řidiče a jaký byl výsledek
toxikologického vyšetření?
4. Byla v souvislosti s událostí uplatněna nebo navržena správní opatření vůči řidiči (pozastavení
nebo odebrání řidičského průkazu a pod.)?
5. Pokud bylo zahájeno trestní řízení, prosím o informaci, které státní zastupitelství případ přebralo
a jaké je jeho spisové číslo (pokud je veřejné).
6. Pokud je k dispozici, žádám o zaslání kopie rozhodnutí nebo uzavření spisu, které lze
poskytnout veřejnosti. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Ad 1) Šetření dopravní nehody bylo ukončeno dne 30.08.2025 oznámení dle § 74 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů na Úřad městské části Praha 8, Odboru dopravy, Oddělení dopravně správních činností, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň.
Ad 2) Konečný výsledek šetření policie je podezření z porušení ustanovení § 4 písm. a), b), § 5 odst. 1 písm. j), § 6 odst. 1 písm. a) a § 18 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy tímto jednáním je řidič důvodně podezřelý ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 12 a § 125c odst. 1 písm. k) téhož zákona.
Ad 3) Přítomnost omamných nebo psychotropních látek byla zjišťována orientačním testem DrugWipe. Ovlivnění řidiče těmito látkami však nebylo následně prokázáno.
Ad 5) V daném případě nebyly zahájeny úkony trestního řízení.
Ad 4),6) Pro odpověď na otázky pod body č. 4 a 6 je nutné obrátit se na Úřad městské části Praha 8, který ve věci vede správní řízení a je k poskytnutí těchto informací věcně příslušný.
Oldřiška Šlosarová, 06.02.2026