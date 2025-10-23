Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací o svých oznámeních na linku 158 dne 29.09.2025 (v žádosti je uvedeno 29. 12. 2025, nicméně toto povinný subjekt považuje za zjevnou písařskou chybu) ohledně opakovaného poškození předvolebních plakátů politického hnutí SPD na území hl. m. Prahy.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žadateli sdělil následující:
Prověřením oznámení na lince 158 bylo zjištěno, že poškození předvolebních plakátů hnutí SPD bylo oznámeno dne 29. 09. 2025 pouze jedenkrát, a sice v čase 10:49 hod., kdy se muž představil stejným jménem jako žadatel. Oznámení předáno na příslušné Místní oddělení policie Barrandov.
Oldřiška Šlosarová, 23.10.2025