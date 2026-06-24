Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"... Dne 3. června 2026 v době přibližně od 7:30 do 8:00 hodin jsem byl svědkem akce zvané Velký jarní Nuselský cyklobus, které se zúčastnilo pět dospělých cyklistů a dvě děti. Po dobu této akce poskytoval skupině doprovod policejní vůz s registrační značkou 8AA 7926, označení A 13 234 se zapnutými výstražnými světly. Žádám tímto o poskytnutí následujících informací:

1. Na základě jakého právního předpisu, interního pokynu nebo jiného oprávnění bylo možné zajistit policejní doprovod pro výše uvedenou skupinu cyklistů?

2. Kdo nebo jaký subjekt o tento doprovod požádal, případně kdo jej nařídil či schválil?

3. Existuje obecný postup, na jehož základě mohou občané nebo organizátoři obdobných akcí o policejní doprovod požádat, a pokud ano, jaký je tento postup? ..."

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žadateli sdělil následující:

ad 1.) Policie ČR je ze zákona povinna spolupůsobit při zajištění práva shromažďovacího garantovaného Listinou základních práv a svobod. Pokud je veřejné shromáždění řádně oznámeno příslušnému úřadu, je o něm Policie ČR informována a na základě vyhodnocení trasy, charakteru akce a předpokládaného počtu účastníků rozhoduje o potřebných bezpečnostních opatřeních. Postup vychází zejména ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z povinnosti chránit bezpečnost osob a majetku a zajišťovat veřejný pořádek. V případě, že je oznámení shromáždění řádně nahlášeno úřadu podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o právu shromažďovacím"), úřad toto oznámení automaticky předává Policii ČR. Policie sama na základě trasy průvodu akce (v tomto případě jízda cyklistů) a předpokládaného počtu účastníků vyhodnotí, zda je nutná její přítomnost na místě. Tak tomu bylo i u zmíněné akce. Opatření, např. řízení dopravy, usměrňování účastníků či ochranu účastníků akce před jejich odpůrci, organizuje z vlastní povinnosti k udržení veřejného pořádku.

ad 2.) Akce byla řádně oznámena Magistrátu hlavního města Prahy, který vydal oznámení o konání veřejného shromáždění. S ohledem na charakter akce, její trasu a účast rodičů s dětmi rozhodla Policie ČR o přítomnosti hlídky za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Použití výstražných světel bylo nezbytné pro upozornění ostatních účastníků provozu a prevenci kolizních situací. Nasazené síly odpovídaly standardnímu zabezpečení oznámené akce.

ad 3.) Svolavatel může o policejní ochranu nebo doprovod požádat již v oznámení shromáždění nebo samostatným podáním adresovaným Policii ČR či příslušnému úřadu. Podle § 6 odst. 3 o právu shromažďovacím může požádat o ochranu zejména tehdy, existuje-li důvodná obava z narušení průběhu shromáždění. Žádost by měla obsahovat zejména trasu a časový harmonogram akce, předpokládaný počet účastníků, způsob přesunu účastníků, důvody, pro které je doprovod nebo ochrana požadována (zajištění bezpečnosti v silničním provozu). Na základě těchto informací Policie ČR vyhodnotí bezpečnostní rizika a rozhodne o rozsahu případných opatření.

Oldřiška Šlosarová, 24.06.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 