Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"... Dne 3. června 2026 v době přibližně od 7:30 do 8:00 hodin jsem byl svědkem akce zvané Velký jarní Nuselský cyklobus, které se zúčastnilo pět dospělých cyklistů a dvě děti. Po dobu této akce poskytoval skupině doprovod policejní vůz s registrační značkou 8AA 7926, označení A 13 234 se zapnutými výstražnými světly. Žádám tímto o poskytnutí následujících informací:
1. Na základě jakého právního předpisu, interního pokynu nebo jiného oprávnění bylo možné zajistit policejní doprovod pro výše uvedenou skupinu cyklistů?
2. Kdo nebo jaký subjekt o tento doprovod požádal, případně kdo jej nařídil či schválil?
3. Existuje obecný postup, na jehož základě mohou občané nebo organizátoři obdobných akcí o policejní doprovod požádat, a pokud ano, jaký je tento postup? ..."
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žadateli sdělil následující:
ad 1.) Policie ČR je ze zákona povinna spolupůsobit při zajištění práva shromažďovacího garantovaného Listinou základních práv a svobod. Pokud je veřejné shromáždění řádně oznámeno příslušnému úřadu, je o něm Policie ČR informována a na základě vyhodnocení trasy, charakteru akce a předpokládaného počtu účastníků rozhoduje o potřebných bezpečnostních opatřeních. Postup vychází zejména ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z povinnosti chránit bezpečnost osob a majetku a zajišťovat veřejný pořádek. V případě, že je oznámení shromáždění řádně nahlášeno úřadu podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o právu shromažďovacím"), úřad toto oznámení automaticky předává Policii ČR. Policie sama na základě trasy průvodu akce (v tomto případě jízda cyklistů) a předpokládaného počtu účastníků vyhodnotí, zda je nutná její přítomnost na místě. Tak tomu bylo i u zmíněné akce. Opatření, např. řízení dopravy, usměrňování účastníků či ochranu účastníků akce před jejich odpůrci, organizuje z vlastní povinnosti k udržení veřejného pořádku.
ad 2.) Akce byla řádně oznámena Magistrátu hlavního města Prahy, který vydal oznámení o konání veřejného shromáždění. S ohledem na charakter akce, její trasu a účast rodičů s dětmi rozhodla Policie ČR o přítomnosti hlídky za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu.
Použití výstražných světel bylo nezbytné pro upozornění ostatních účastníků provozu a prevenci kolizních situací. Nasazené síly odpovídaly standardnímu zabezpečení oznámené akce.
ad 3.) Svolavatel může o policejní ochranu nebo doprovod požádat již v oznámení shromáždění nebo samostatným podáním adresovaným Policii ČR či příslušnému úřadu. Podle § 6 odst. 3 o právu shromažďovacím může požádat o ochranu zejména tehdy, existuje-li důvodná obava z narušení průběhu shromáždění. Žádost by měla obsahovat zejména trasu a časový harmonogram akce, předpokládaný počet účastníků, způsob přesunu účastníků, důvody, pro které je doprovod nebo ochrana požadována (zajištění bezpečnosti v silničním provozu). Na základě těchto informací Policie ČR vyhodnotí bezpečnostní rizika a rozhodne o rozsahu případných opatření.
Oldřiška Šlosarová, 24.06.2026