Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Žádám o sdělení, zda byla v minulosti vyslána hlídka na adresu Sekaninova 56, Praha 2, a to v souvislosti s oznámením týkajícím se hlukové zátěže / hudební produkce / rušení nočního klidu. Přesné datum události již neznám, jednalo se však přibližně o období před 6–8 lety.
Konkrétně žádám o:
1. potvrzení, zda byl takový výjezd evidován,
2. sdělení přibližného data nebo období výjezdu,
3. sdělení čísla události (pokud bylo přiděleno),
4. informaci, zda byl k věci pořízen úřední záznam,
5. a případně zaslání kopie tohoto záznamu v rozsahu, v jakém je jeho poskytnutí možné. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce sdělil následující:
V informačních systémech povinného subjektu byly v letech 2018 až 2020 zjištěny dvě události týkající se oznámení o rušení nočního klidu na adrese Sekaninova 56, Praha 2, kde se nachází hudební klub Rockberry, konkrétně:
30.05.2020 - událost vedená pod č. 2020 A 61907/20
10.09.2020 - událost vedená pod č. 2020 A 109230/418
Na obě výše uvedené události byly vyslány hlídky policie, přičemž v obou případech byla věc vyřešena na místě domluvou, bez zpracování úředního záznamu.
Oldřiška Šlosarová, 22.04.2026