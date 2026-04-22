Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… Žádám o sdělení, zda byla v minulosti vyslána hlídka na adresu Sekaninova 56, Praha 2, a to v souvislosti s oznámením týkajícím se hlukové zátěže / hudební produkce / rušení nočního klidu. Přesné datum události již neznám, jednalo se však přibližně o období před 6–8 lety.

Konkrétně žádám o:

1. potvrzení, zda byl takový výjezd evidován,

2. sdělení přibližného data nebo období výjezdu,

3. sdělení čísla události (pokud bylo přiděleno),

4. informaci, zda byl k věci pořízen úřední záznam,

5. a případně zaslání kopie tohoto záznamu v rozsahu, v jakém je jeho poskytnutí možné. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce sdělil následující:

V informačních systémech povinného subjektu byly v letech 2018 až 2020 zjištěny dvě události týkající se oznámení o rušení nočního klidu na adrese Sekaninova 56, Praha 2, kde se nachází hudební klub Rockberry, konkrétně:

30.05.2020 - událost vedená pod č. 2020 A 61907/20

10.09.2020 - událost vedená pod č. 2020 A 109230/418

Na obě výše uvedené události byly vyslány hlídky policie, přičemž v obou případech byla věc vyřešena na místě domluvou, bez zpracování úředního záznamu.

Oldřiška Šlosarová, 22.04.2026

