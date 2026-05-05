Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… 1. Z jakého konkrétního důvodu byl řidič vozidla RZ … dne 8. 4. 2026 v uvedeném čase a místě kontrolován.
2. Zda se jednalo o běžnou silniční kontrolu, zásah v rámci pátrání po osobě nebo vozidle, bezpečnostní akci, nebo jiný služební úkon.
3. Jaký byl právní podklad postupu zasahujících policistů vůči řidiči a předmětnému vozidlu.
4. Zda byl k této události pořízen úřední záznam, záznam o kontrole, záznam o zákroku či jiný služební dokument.
5. Pokud ano, pod jakým číslem jednacím, spisovou značkou nebo jiným evidenčním označením je tato věc vedena.
6. Kolik policistů a kolik služebních vozidel bylo k tomuto úkonu fakticky nasazeno.
7. Zda byly v souvislosti s uvedeným úkonem pořizovány kamerové, zvukové nebo jiné obrazové záznamy, případně záznamy z vozidel Policie ČR či osobních kamer zasahujících policistů.
8. Pokud takové záznamy existují, kde jsou evidovány a po jakou dobu budou uchovávány. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
1. Důvodem bylo prověření oznámení přijatého na tísňové lince 158 o možném řidiči motorového vozidla pod vlivem alkoholu.
2. Jednalo se o standardní silniční kontrolu na základě prvotního oznámení.
3. Policisté postupovali v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a související právní úpravou.
4. Předmětné úkony ze strany policie jsou zaznamenány v informačního systému povinného subjektu, určeného k evidenci událostí.
5. Akce 2026 S 35164/363
6. Do prověřování oznámení byla nasazena čtyři služební vozidla, přičemž pátrání po uvedeném vozidle probíhalo na trase z obce Tursko do hl. m. Prahy. Při zahájení silniční kontroly byla na místě přítomna zasahující hlídka, která provedla prvotní úkony. Následně se na místo dostavovaly i další hlídky zapojené do pátrání, které však po vyhodnocení situace jako dostatečně zajištěné místo opouštěly. Úkony vůči kontrolované osobě byly realizovány přítomnou zasahující hlídkou (tři policisté).
7. Ano, kamerové záznamy byly pořízeny, jak z vozidla, tak z osobních kamer.
8. Záznamy se uchovávají na virtuálním úložišti po dobu 30 dnů, kdy při jejich poskytování je nezbytné provést odpovídající anonymizaci a ověřit její správnost, přičemž s ohledem na nutnost ochrany osobních údajů je třeba počítat s úhradou nákladů dle § 17 informačního zákona.
Oldřiška Šlosarová, 05.05.2026