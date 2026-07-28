Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění:
"....Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vás uctivě žádám o poskytnutí následujících informací a podkladů:
1. Sdělení, zda je/byl u Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy (či jemu podřízených obvodních ředitelství a místních oddělení) veden jakýkoliv spis, prověřování nebo úřední záznam týkající se protiprávního jednání konkrétní nezletilé osoby.
2. Poskytnutí konkrétních údajů k případnému incidentu na území Hlavního města Prahy — zejména přesné datum incidentu, právní kvalifikaci skutku (přestupek/trestný čin), označení věcně příslušného zasahujícího útvaru Policie ČR a příslušné číslo jednací (Č. j.) nebo spisovou značku, pod kterou je věc evidována.
3. Informaci o výsledku šetření, tedy jakým způsobem bylo prověřování ze strany Policie ČR ukončeno a zda byl o tomto incidentu vyrozuměn příslušný Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
4. Zaslání kopií klíčových listinných podkladů (především úředního záznamu o zajištění osoby, záznamu o podaném vysvětlení, případně rozhodnutí o postoupení věci), u kterých to povaha věci a zákon nevylučuje...."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy posoudila tuto žádost podle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 15 odst. 3 téhož zákona a žadateli sdělila následující:
ad 1) - ad 3) - viz anonymizované odložení věci dle ust. § 74 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ze dne 17.02.2022 vydané Obvodním ředitelstvím policie Praha II, Místní oddělení Smíchov pod č.j.KRPA-49748/PŘ-2022-001213, ze kterého vyplývají Vámi požadované informace. Dnem 17.02.2022 byl o události vyrozuměn OSPOD Kolín.
ad 4) - zaslání anonymizovaného Odložení věci dle ust. § 74 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vedené pod č.j.KRPA-49748/PŘ-2022-001213 ze dne 17.02.2022 Obvodním ředitelství policie Praha II Místní oddělení Smíchov a anonymizovaný Úřední záznam o zajištění osoby ze dne 12.02.2022 pod č.j.KRPA-49748/ČJ-2022-001210 vedený Obvodním ředitelství policie Praha II Místní oddělení Nové město.
Oldřiška Šlosarová, 28.07.2026