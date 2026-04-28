Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací o výkonu kontrolní činnosti Policie České republiky na pozemku parc. č. 893, k. ú. Malešice (území hl. m. Prahy), a to v tomto znění žádosti:
„… Žádám Vás proto o poskytnutí informací (dokumentů) vztahujících se k činnosti Policie České republiky v souvislosti s výše uvedeným pozemkem parc. č. 893, k. ú. Malešice (území hl. m. Prahy) a to za období od 1. 1. 2022 do dne vyřízení této žádosti, konkrétně:
1) Kontroly na místě
- Kolik kontrol (výjezdů/úkonů) bylo Policí České republiky na daném pozemku provedeno?
- Kdy (datum a čas) byly jednotlivé kontroly provedeny?
- Z jakého důvodu byla dílčí kontrola provedena (např. stížnost, oznámení, vlastní činnost)?
- Jakým způsobem kontrola probíhala?
- S jakým výsledkem kontrola skončila (např. domluva, uložení pokuty atp.)?
2) Podněty a stížnosti
- Kolik podnětů či stížností vztahujících se k tomuto pozemku Policie České republiky eviduje?
- Kdy byly tyto podněty podány?
- Jakého charakteru byly (hluk, kouř, odpadky, rušení nočního klidu atp.)?
- Jakým způsobem byly řešeny?
V souvislosti s výše uvedeným Vás rovněž žádám o poskytnutí (zaslání elektronických kopií) všech dostupných souvisejících dokumentů, zejména:
- úředních záznamů o kontrolách;
- služebních záznamů a hlášení;
- evidencí výjezdů;
- záznamů o řešených přestupcích;
- případné fotodokumentace;
- dalších relevantních interních dokumentů vztahující se k této věci. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
1) Provedenou lustrací v informačním systému povinného subjektu byly za období od 1.1.2022 do 9.4. 2026 na pozemku parc. č. 893, k.ú. Malešice (území hlavního města Prahy) zaevidovány dvě kontroly a to dne 28.3.2024 ve 23:37 hodin, kdy bylo na linku 158 oznámeno rušení nočního klidu. Na místo byla vyslána hlídka, která při příjezdu zjistila, že skupina osob, která se zde nacházela je již na odchodu, nezjištěny škody ani jiná újma. Provedena kontrola osob, která byla bez závad. Kontrola ukončena na místě bez dalších opatřeních. Druhá kontrola proběhla dne 6.7.2025 v 00:30 hodin, kdy bylo opět na linku 158 oznámeno rušení nočního klidu, kdy u veřejného ohniště mělo docházet dle oznamovatele k fyzickému napadání. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se zde nachází skupinka osob, která grilovala maso, kdy v době příjezdu již čekala, až oheň dohoří, aby nedošlo k zahoření. Hlídka na místě nezjistila žádné fyzické napadání ani jiné protiprávní jednání, osoby lustrovány, bez závad. Kontrola ukončena na místě bez dalších opatřeních.
2) Povinný subjekt neeviduje žádné další občanské podněty/stížnosti, týkající se dané lokality. Taktéž povinný subjekt nedisponuje žádnými dokumenty, které by se vztahovaly k této věci. Dále povinný subjekt sděluje, že kontroly takových to prostor a pozemků jsou převážně v gesci Městské policie hlavního města Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10.
Oldřiška Šlosarová, 28.04.2026