Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací k opakovaným výjezdům hlídek Policie ČR na žadatelem uvedenou konkrétní adresu v Praze 10 ve věci opakovaného rušení nočního klidu, a to za období od 1. 1. 2023 do 28. 7. 2025.
Povinný subjekt v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona poskytl žadateli následující:
Na základě rozboru dostupných údajů z informačních systémů bylo v období od začátku roku 2023 do 28.07.2025 k dané adrese zaznamenáno celkem 22 oznámení podaných prostřednictvím tísňové linky. Většina těchto oznámení se týkala podezření na rušení nočního klidu. V řadě případů se však přímo na místě žádné protiprávní jednání neprokázalo, nebo nebylo zjištěno porušení zákonem stanovených podmínek. Ke každému oznámení byla na místo vyslána policejní hlídka, která situaci posoudila na základě aktuálního stavu a dále ji řešila v souladu s příslušnou právní úpravou. Z přezkumu jednotlivých hlášení dále vyplývá, že v případě 2 oznámení bylo při podrobném posouzení jejich obsahu zjištěno, že se netýkají problematiky rušení nočního klidu a incidentů souvisejících s Vaším dotazem. Tato oznámení byla proto z přehledu relevantních událostí vztahujících se k obsahu žádosti vyloučena.
ROK 2023 (celkem 1 oznámení)
06.07.2023 v 00:45 hod., rušení nočního klidu - Na místě bylo zjištěno, že došlo k mírnému rušení, přítomné osoby byly poučeny o pravidlech nočního klidu, hudba byla následně vypnuta a celá situace byla vyřešena domluvou ze strany hlídky z útvaru Místní oddělení policie Vršovice se sídlem Přípotoční 300, 101 33 Praha 10 (dále jen MOP Vršovice).
ROK 2024 (celkem 7 oznámení)
21.01.2024 v 16:50 hod., hluk a rány z bytu - Na místě nebylo zjištěno protiprávní jednání, věc byla řešena hlídkou z útvaru Místní oddělení policie Hostivař se sídlem Milánská 409, 109 00 Praha 10 (dále jen MOP Hostivař).
17.02.2024 v 02:03 hod., rušení nočního klidu - Věc byla řešena hlídkou z MOP Hostivař, v době jejího příjezdu byl již klid, protiprávního jednání nezjištěno.
26.02.2024 v 22:56 hod., rušení nočního klidu - Na místě události vše řešila hlídka z MOP Hostivař v součinnosti s hlídkou z útvaru Místní oddělení policie Strašnice se sídlem V Zátočce 1/42, 100 00 Praha 10 (dále jen MOP Strašnice), kdy celá věc byla vyřešena na místě domluvou.
27.02.2024 v 20:25 hod., sousedské spory - Hlídka z MOP Hostivař ztotožnila podezřelé osoby a celou věc vyřešila na místě, kdy z její strany byla oznamující osoba poučena o dalšímu postupu v případě opakování.
28.02.2024 v 22:38 hod., rušení nočního klidu - Přítomné osoby na místě události nahlášené jako rušení nočního klidu, byly řádně poučeny aby se ztišily, přičemž nebylo nutné další řešení ze strany hlídky PČR.
09.03.2024 v 23:08 hod., rvačka v bytě - Vyřešeno hlídkou PČR na místě, celá věc se odehrála bez protiprávního jednání a bez zranění.
19.03.2024 v 21:20 hod., opilci pokřikují z oken - Přítomné osoby na místě události nahlášené jako rušení nočního klidu, byly hlídkou PČR řádně poučeny aby se ztišily, přičemž jedna z osob byla sankcionována za nesouvisející přestupek.
ROK 2025 (celkem 12 oznámení)
22.02.2025 v 22:59 hod., konflikt u sousedů - Hlídka PČR na místě zjistila, že v bytě probíhala pouze jeho rekonstrukce a drobné stavební práce, kdy celá věc byla vyhodnocena jako událost bez protiprávního jednání.
13.03.2025 v 23:24 hod., hluk z bytu - Osoby přítomné na místě události nahlášené jako rušení nočního klidu, byly hlídkou PČR řádně poučeny, kdy celá situace byla vyřešena domluvou na místě.
19.03.2025 v 23:25 hod., rušení nočního klidu - Přítomné osoby na místě události nahlášené jako rušení nočního klidu, byly poučeny, situace byla vyřešena na místě.
11.04.2025 v 22:49 hod., rušení nočního klidu - Případ předán Městské policii, která po kontrole konstatovala, že k rušení nočního klidu nedochází.
28.04.2025 v 00:25 hod., rušení nočního klidu - Hlídka z MOP Hostivař v součinnosti s hlídkou z MOP Strašnice vyřešila celou věc domluvou na místě.
09.05.2025 v 01:43 hod., rušení nočního klidu - Celá věc byla řešena hlídkou z MOP Hostivař, kdy osoba na místě události nahlášené jako rušení nočního klidu byla řádně poučena, aby se ztišila, přičemž nebylo nutné dalších opatření.
10.05.2025 v 22:53 hod., rušení nočního klidu - Přítomné osoby na místě události nahlášené jako rušení nočního klidu, byly poučeny hlídkou z MOP Hostivař aby se ztišily, přičemž nebylo nutné další řešení.
16.05.2025 v 00:02 hod., rušení nočního klidu - Událost byla předána Městské policii, která následně nezjistila žádné rušení nočního klidu
06.07.2025 v 00:28 hod., rušení nočního klidu - Po příjezdu hlídky PČR nebylo zjištěno žádné rušení nočního klidu, nebyly slyšitelné žádné zvuky nad rámec běžného provozu. Oznámení bylo vyhodnoceno jako neopodstatněné.
15.07.2025 v 00:07 hod., rušení nočního klidu - Věc byla řešena hlídkou z MOP Hostivař, kdy v době jejího příjezdu nebylo zjištěno žádné protiprávního jednání.
19.07.2025 v 01:41 hod., rušení nočního klidu - Osoby přítomné na místě události, která byla oznámena jako rušení nočního klidu, byly hlídkou MOP Hostivař řádně poučeny, aby se ztišily. Věc nebylo nutné dále řešit.
27.07.2025 v 01:13 hod., rušení nočního klidu - Osoby přítomné na místě události, která byla oznámena jako rušení nočního klidu, byly hlídkou MOP Hostivař řádně poučeny, aby se ztišily. Věc nebylo nutné dále řešit.
Oldřiška Šlosarová, 5.9.2025