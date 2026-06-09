Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" … Vážení,
na webové stránce https://policie.gov.cz/clanek/informace-ke-sluzebnim-ukonum 278921.aspx zveřejňujete tuto informaci:
Informace ke služebním úkonům:
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
…„Žádám o poskytnutí záznamu telefonického hovoru, které potřebuji doložit pojišťovně při doložení srážky se zvěří. Toto bude sloužit jako doklad, že byla nehoda oznámena. Dne 12.05.2026 v 5:06 ráno byla volána tísňová linka 158 a oznámena nehoda srážky se zvěří.
Volal … z čísla … a oznamoval srážku v ulici K Dubečku. Operátorem byl poučen, že policie ke srážce se zvěří již nevyjíždí, pokud nedošlo ke zranění. Zároveň policie bude kontaktovat příslušný myslivecký spolek, který zajistí sraženou srnu.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl požadovaný záznam o přijetí oznámení dopravní nehody prostřednictvím tísňové linky 158.
pověřený pracovník, 09.06.2026
Rád bych Vás požádal, abyste přesně ten samý záznam telefonického hovoru, který jste tomuto žadateli poskytli, poskytli rovněž i mně, tj. v originální (neanonymizované) podobě.
Skutečnost, že tento hovor mi můžete bez dalšího poskytnutou (byť nejsem privilegovanou osobou ve smyslu informačního zákona), dovozuji z vyjádření Ministerstva spravedlnosti ze dne 28. 5. 2026, čj. MSP-123/2025-ODKA-ROZ/8, ve kterém bylo vysloveno následující: K aplikaci § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím konečně žalovaný uvádí, že není pravdou, že by zveřejněné informace byl povinný subjekt povinen anonymizovat, právě naopak. Jak uvádí odborná literatura „Poskytnutou informací totiž není celá odpověď, ale jen údaje v ní obsažené, které odpovídají předmětu žádosti. Na druhou stranu je samozřejmě možné zveřejnit i celou zaslanou odpověď, v tomto případě je ovšem nutné anonymizovat osobní údaje žadatele, neboť zákon ukládá zveřejnit poskytnuté informace a nikoli celý obsah odpovědi na žádost (vlastně se zde přiměřeně uplatní postup podle § 12, ve spojení s § 8a, tzn. zveřejnění informace s výjimkami předvídanými SvInf.“ (srov. FUREK, Adam. § 5 [Zveřejňování informací]. In: FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, MÍŠEK, Jakub, LUDVÍK, Otakar. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2025, s. 366–367.). Obsah poskytnutých informací je tak povinný subjekt povinen zveřejnit v identické podobě, v jaké byly žadateli poskytnuty, tedy bez jakýchkoli zásahů. Jakákoli modifikace obsahu informací, a to včetně anonymizace, je vyloučena.
Telefonický hovor mi prosím zašlete zpět do této datové schránky ..."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadateli sdělila následující:
V příloze zasíláme dokument: Záznam o přijetí oznámení dopravní nehody prostřednictvím tísňové linky 158.
Žadateli byl po telefonickém upřesnění na jeho žádost poskytnut pouze tento výše uvedený dokument/Záznam.
Oldřiška Šlosarová, 15.07.2026