Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádáme o poskytnutí informací o výjezdech Policie České republiky k bytovému domu na uvedené adrese v Praha 6, za období červen 2025 až květen 2026.
Žádáme konkrétně o sdělení:
- data a času jednotlivých výjezdů,
- důvodu výjezdu (stručný popis charakteru události, např. rušení nočního klidu, podezření z trestného činu, oznámení sousedského sporu apod.),
- které složky Policie ČR se účastnily (např. hlídková služba, kriminální služba apod.),
- zda byl zásah ukončen na místě nebo předán dalšímu řešení (bez uvedení osobních údajů). …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Povinný subjekt na Vámi uvedenou adresu eviduje v období od června 2025 do května 2026 celkem 5 výjezdů a to následujících:
- 31.05.2025 v 10:44 h. - hlídka MOP Břevnov, Praha I - č.j. KRPA-175549/PŘ-2025-001115 - Přestupek proti občanskému soužití - oznámení přestupku na ÚMČ Praha 6
- 14.02.2026 ve 13:57 h. - hlídka MOP Břevnov, Praha I - č.j. KRPA-56100/TČ-2026-001115 - Pokus o ublížení na zdraví - odloženo dle § 159a/2 tr. řádu s odkazem na § 11/1 l), neboť poškozený neudělil souhlas s trestním stíháním
- 14.02.2026 ve 13:57 h. - hlídka MOP Břevnov, Praha I - č.j. KRPA-56139/ČJ-2026-001115 - Vykázání osoby ze společného obydlí - vykázání dle § 44 zákona o Policii České republiky
- 20.02.2026 ve 22:06 h. - hlídka MOP Břevnov, Praha I - č.j. KRPA-63761/PŘ-2026-001115 - Maření vykázání - oznámení přestupku na ÚMČ Praha 6
- 08.04.2026 v 19:13 h. - hlídka MOP Letná, Praha I - č.j. KRPA-117980/ČJ-2026-001115 - Prověření oznámení - uloženo bez dalších opatřeních, nejedná se o trestný čin ani přestupek.
Oldřiška Šlosarová, 18.06.2026