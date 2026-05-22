Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Při projednání přestupku se mnou policista komunikoval v anglickém jazyce. Dle mého porozumění mi byla situace vysvětlena jinak, než je uvedeno v českém textu pokutového bloku. Domníval jsem se, že se jednalo o žlutý signál / že za přestupek nebudou zapsány body, avšak v pokutovém bloku je uvedeno nerespektování signálu s červeným světlem „Stůj“, což vedlo k záznamu 6 bodů.
Žádám proto o:
1. potvrzení, zda byl pořízen kamerový, audio nebo bodycam záznam,
2. okamžité zajištění tohoto záznamu, aby nedošlo k jeho smazání,
3. poskytnutí kopie záznamu, případně umožnění nahlédnutí do záznamu,
4. sdělení, který policejní útvar a policista přestupek projednával.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Ad 1.,2.,3.,4. Kopie požadovaných kamerových záznamů na DVD nosiči si můžete vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Praha 4, Kongresová, oproti úhradě částky 15 Kč za cenu DVD nosiče (dle Sazebníku úhrad za poskytování informací – Příloha č. 1 k VMV čá. 2/2026).
Oldřiška Šlosarová, 22.05.2026