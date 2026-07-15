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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"... Žádám o poskytnutí informací vztahujících se k motorovému vozidlu:

● Mercedes-Benz S 500

● VIN: …

● registrační značka: …

V souvislosti s oznámením odcizení tohoto vozidla dne 8. 8. 2001 na služebně Policie České republiky v Praze žádám o sdělení následujících informací:

1. Ke kterému datu bylo předmětné vozidlo poprvé zaevidováno v evidencích Policie České republiky jako odcizené nebo pohřešované.

2. Zda bylo vozidlo vedeno v evidencích Policie České republiky nepřetržitě jako odcizené nebo pohřešované od roku 2001 až do roku 2026.

3. Pokud nebylo vedeno nepřetržitě, žádám o uvedení všech období, ve kterých byl tento status změněn, přerušen nebo ukončen.

4. Ke kterému datu byl případný záznam o odcizení vozidla z evidence Policie České republiky odstraněn nebo změněn.

5. Zda Policie České republiky v období od 8. 8. 2001 do současnosti předávala nebo mohla předávat informace o odcizení předmětného vozidla orgánům vedoucím registr silničních vozidel.

6. Pokud takové předání informací nebylo realizováno, žádám o sdělení právního důvodu, pro který nebyla informace o odcizení vozidla předána do registru silničních vozidel.

7. Zda Policie České republiky eviduje jakýkoliv úkon, kterým byl vlastník vozidla informován o nutnosti samostatně požádat o vyřazení vozidla z provozu nebo o provedení zápisu souvisejícího s odcizením vozidla do registru silničních vozidel.

8. Zda Policie České republiky disponuje dokumentem potvrzujícím oznámení odcizení vozidla dne 8. 8. 2001 a případně pod jakým číslem jednacím nebo spisovou značkou je tato událost evidována.

9. Žádám o zaslání anonymizovaných kopií dokumentů, z nichž budou patrné údaje o evidenci vozidla jako odcizeného, zejména datum zaevidování, případné změny statusu a datum ukončení evidence, pokud takové dokumenty existují …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

Provedeným šetřením v evidenčních systémech povinného subjektu Krajského ředitelství hlavního města Prahy nebylo nalezeno takové oznámení a vozidlo.

Oldřiška Šlosarová, 15.07.2026

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