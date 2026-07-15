Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"... Žádám o poskytnutí informací vztahujících se k motorovému vozidlu:
● Mercedes-Benz S 500
● VIN: …
● registrační značka: …
V souvislosti s oznámením odcizení tohoto vozidla dne 8. 8. 2001 na služebně Policie České republiky v Praze žádám o sdělení následujících informací:
1. Ke kterému datu bylo předmětné vozidlo poprvé zaevidováno v evidencích Policie České republiky jako odcizené nebo pohřešované.
2. Zda bylo vozidlo vedeno v evidencích Policie České republiky nepřetržitě jako odcizené nebo pohřešované od roku 2001 až do roku 2026.
3. Pokud nebylo vedeno nepřetržitě, žádám o uvedení všech období, ve kterých byl tento status změněn, přerušen nebo ukončen.
4. Ke kterému datu byl případný záznam o odcizení vozidla z evidence Policie České republiky odstraněn nebo změněn.
5. Zda Policie České republiky v období od 8. 8. 2001 do současnosti předávala nebo mohla předávat informace o odcizení předmětného vozidla orgánům vedoucím registr silničních vozidel.
6. Pokud takové předání informací nebylo realizováno, žádám o sdělení právního důvodu, pro který nebyla informace o odcizení vozidla předána do registru silničních vozidel.
7. Zda Policie České republiky eviduje jakýkoliv úkon, kterým byl vlastník vozidla informován o nutnosti samostatně požádat o vyřazení vozidla z provozu nebo o provedení zápisu souvisejícího s odcizením vozidla do registru silničních vozidel.
8. Zda Policie České republiky disponuje dokumentem potvrzujícím oznámení odcizení vozidla dne 8. 8. 2001 a případně pod jakým číslem jednacím nebo spisovou značkou je tato událost evidována.
9. Žádám o zaslání anonymizovaných kopií dokumentů, z nichž budou patrné údaje o evidenci vozidla jako odcizeného, zejména datum zaevidování, případné změny statusu a datum ukončení evidence, pokud takové dokumenty existují …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
Provedeným šetřením v evidenčních systémech povinného subjektu Krajského ředitelství hlavního města Prahy nebylo nalezeno takové oznámení a vozidlo.
Oldřiška Šlosarová, 15.07.2026