Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„…o poskytnutí informací ve věci oznámení rušení nočního klidu či narušení občanského soužití v následujících dnech:
• 24.1.2026, oznamovatel: …, z tel. č. …
• 21.9.2025, oznamovatel: …., z tel. č. …
• 20.9.2025, oznamovatel: …, z tel. č. …
• 9.8.2025, oznamovatel: …., z tel. č. …
• 3.5.2025, oznamovatel. …, z tel. č. …
• 19.1. 2025, oznamovatel: …, z tel. č. …
• 19.1.2025, oznamovatel: …, z tel. č. …
• 14.9.2024, oznamovatel: …, z tel. č. …
Ve vztahu k výše uvedeným oznámením žadatel požaduje sdělení, zda byla v uvedených termínech tato oznámení evidována a zda byl v jednotlivých případech realizován výjezd hlídky Policie České republiky, včetně informace, pod jakým číslem jednacím, číslem události či jiným identifikátorem byla jednotlivá oznámení vedena. Současně žádá o sdělení, jaký skutkový stav byl hlídkou Policie České republiky na místě zjištěn a jakým způsobem byla jednotlivá oznámení na místě řešena, zejména zda bylo přistoupeno k napomenutí, výzvě, oznámení správnímu orgánu, vyhodnocení věci jako podezření ze spáchání přestupku či jinému úkonu, a zda byly zjištěné skutečnosti kvalifikovány jako podezření ze spáchání přestupku či jiného protiprávního jednání a jak s nimi bylo dále naloženo. Žadatel dále požaduje sdělení, zda byly v souvislosti s jednotlivými oznámeními, výjezdy či prověřováním věci pořízeny jakékoli úřední záznamy, záznamy o podání vysvětlení, oznámení správnímu orgánu nebo jiné dokumenty, v jaké podobě jsou tyto dokumenty evidovány a zda byly v této souvislosti pořízeny rovněž zvukové, obrazové či jiné technické záznamy, zejména záznamy z kamerových systémů nebo osobních kamer příslušníků Policie České republiky, a jakým způsobem je s těmito záznamy nakládáno. Současně žadatel požaduje, aby mu bylo umožněno pořízení kopií veškerých dokumentů a záznamů vzniklých z činnosti Policie České republiky ve vztahu k přijatým oznámením, uskutečněným výjezdům a provedenému šetření ve výše uvedených termínech, včetně kopií případných oznámení o přestupku či jiných podání předaných příslušnému správnímu orgánu. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Z osmi uváděných případů oznámení týkajících se nadměrného hluku v ulici Nezamyslova, Praha 2, byly v informačním systému (dále jen "IS") povinného subjektu na základě dohledání podle telefonního čísla zjištěny pouze tři případy oznámení učiněného na tísňovou linku Policie České republiky, a to:
1) ze dne 03.05.2025 z tel. čísla …, kdy věc oznamoval pan … (akce č. 2025 A 61539/365). Na místo byla operátorem Integrovaného operačního střediska (dále jen "IOS"), se sídlem Kongresová 2/1666 140 00 Praha 4, vyslána hlídka Obvodní hlídkové služby Praha II, se sídlem Anny Letenské 1680/11 120 00 Praha 2 (dále jen "OHS Praha II"), s volacím znakem Buldok 317. Šetřením na místě bylo zjištěno, že se jedná o dlouhodobé sousedské spory mezi obyvateli domu a provozovatelem pizzerie. Hudební produkce byla v době příjezdu hlídky již ztišena. Další úkony nebyly ze strany hlídky prováděny, neboť nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující podezření ze spáchání přestupku.
2) ze dne 21.09.2025 z tel. čísla …, kdy věc oznamovala paní … (akce č. 2025 A 137365/487). IOS byla na místo vyslána hlídka OHS Praha II s volacím znakem Buldok 313, kdy po jejím příjezdu bylo zjištěno, že se na místě nacházejí pouze dvě zaměstnankyně, které uklízely venkovní zahrádku provozovny. Hudební produkce byla ukončena přibližně 20 minut před příjezdem hlídky. Ani v tomto případě nebyly prováděny další úkony, jelikož nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření ze spáchání přestupku.
3) ze dne 19.01.2025 z tel. čísla … uskutečněn krátký hovor na tísňovou linku policie ČR. Tento hovor nebyl z důvodu své délky a obsahu zaevidován v IS.
Šetřením v dalších IS povinného subjektu, konkrétně u místně příslušného oddělení Nové Město, se sídlem Sokolská 1800/36 120 00 Praha 2, nebylo zjištěno ani evidováno žádné další oznámení týkající se rušení nočního klidu na uvedené adrese.
Oldřiška Šlosarová, 02.03.2026