Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal mimo jiné poskytnutí dokumentu týkajícího se jeho oznámení incidentu prostřednictvím tísňové linky 158 dne 27.12.2025 na adrese Praha 5, ulice Toufarova …, byt č. … .
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt") posoudila žádost o poskytnutí informace spadající do zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona žadateli poskytla požadovaný dokument Úřední záznam pod č.j. KRPA-400034-1/PŘ-2025-001216, a to v anonymizované podobě.
Oldřiška Šlosarová, 23.03.2026