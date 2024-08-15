Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací, a to ve znění žádosti:
„ …žádám o poskytnutí následujících informací:
1. průběh řízení, o kterém veřejné sdělovací prostředky informovaly dne 24. července 2025 např. pod názvem „Kampaň s černochem: Policie chce obžalovat Okamuru a SPD - iDNES.cz“,
Datum zahájení trestního řízení
Datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby
Uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání
Uvedení počtu stíhaných osob
Uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství
Uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce
Uvedení spisové značky dozorujícího státního zastupitelství
Uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku
Uvedení datumu zrušení trestního stíhání
Uvedení datumu odložení trestního stíhání
Uvedení datumu zastavení trestního stíhání
Uvedení výsledku trestního řízení
Datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu
Uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal
Uvedení názvu soudu, ke kterému byla obžaloba podána
Spisová značka soudu, kterému byla obžaloba podána
Uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen
Uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech meritorních rozhodnutí soudu/soudů v žalované věci
Uvedení výsledku trestního řízení před soudem
Uvedení výroku o vině a trestu
Uvedení datumu pravomocného ukončení věci …“
Žadateli bylo sděleno následující:
Povinný subjekt Vám sděluje ve lhůtě stanovené v § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, že Vaší žádosti pod bodem 1) vyhovuje, neboť poskytnutí informací nebrání žádné zákonné důvody.
Povinný subjekt ke dni podání žádosti uvádí:
Datum zahájení trestního řízení - 15.8.2024
Datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby - 19.2.2025
Uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání - KRPA-251171-121/TČ-2024-000042
Uvedení počtu stíhaných osob - 2
Uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství - Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1
Uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce - Mgr. David Jachnický
Uvedení spisové značky dozorujícího státního zastupitelství - 3 ZT-17/2025
Uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku - podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku
Uvedení datumu zrušení trestního stíhání - nebylo zrušeno
Uvedení datumu odložení trestního stíhání - nebylo odloženo
Uvedení datumu zastavení trestního stíhání nebylo zastaveno
Uvedení výsledku trestního řízení - policejním orgánem podán Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1 návrh na podání obžaloby.
Podání návrhu na obžalobu bylo posledním úkonem policejního orgánu povinného subjektu v předmětném probíhajícím trestním řízení a v dalším je vhodné se obrátit na jiný povinný subjekt, kterým je výše uvedené Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, neboť zdejší povinný subjekt není věcně příslušný komentovat činnost jiného povinného subjektu.
Oldřiška Šlosarová, 14.8.2025