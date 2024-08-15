Informace ke služebním úkonům

Policie České republiky  

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal o poskytnutí informací, a to ve znění žádosti:

„ …žádám o poskytnutí následujících informací:

1. průběh řízení, o kterém veřejné sdělovací prostředky informovaly dne 24. července 2025 např. pod názvem „Kampaň s černochem: Policie chce obžalovat Okamuru a SPD - iDNES.cz“,

Datum zahájení trestního řízení

Datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby

Uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání

Uvedení počtu stíhaných osob

Uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství

Uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce

Uvedení spisové značky dozorujícího státního zastupitelství

Uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku

Uvedení datumu zrušení trestního stíhání

Uvedení datumu odložení trestního stíhání

Uvedení datumu zastavení trestního stíhání

Uvedení výsledku trestního řízení

Datum podání obžaloby s uvedením spisové značky dozorovaného případu

Uvedení jména a příjmení státního zástupce, který obžalobu podal

Uvedení názvu soudu, ke kterému byla obžaloba podána

Spisová značka soudu, kterému byla obžaloba podána

Uvedení jména a příjmení soudce, kterému byl případ přidělen

Uvedení datumu/datumů a spisové značky/spisových značek všech meritorních rozhodnutí soudu/soudů v žalované věci

Uvedení výsledku trestního řízení před soudem

Uvedení výroku o vině a trestu

Uvedení datumu pravomocného ukončení věci …“

Žadateli bylo sděleno následující:

Povinný subjekt Vám sděluje ve lhůtě stanovené v § 14 odst. 5 písm. d) InfZ, že Vaší žádosti pod bodem 1) vyhovuje, neboť poskytnutí informací nebrání žádné zákonné důvody.

Povinný subjekt ke dni podání žádosti uvádí:

Datum zahájení trestního řízení - 15.8.2024

Datum zahájení trestního stíhání konkrétní osoby - 19.2.2025

Uvedení spisové značky usnesení o zahájení trestního stíhání - KRPA-251171-121/TČ-2024-000042

Uvedení počtu stíhaných osob - 2

Uvedení názvu dozorujícího státního zastupitelství - Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1

Uvedení jména a příjmení dozorujícího státního zástupce - Mgr. David Jachnický

Uvedení spisové značky dozorujícího státního zastupitelství - 3 ZT-17/2025

Uvedení právní kvalifikace posuzovaného skutku - podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku

Uvedení datumu zrušení trestního stíhání - nebylo zrušeno

Uvedení datumu odložení trestního stíhání - nebylo odloženo

Uvedení datumu zastavení trestního stíhání nebylo zastaveno

Uvedení výsledku trestního řízení - policejním orgánem podán Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1 návrh na podání obžaloby.

Podání návrhu na obžalobu bylo posledním úkonem policejního orgánu povinného subjektu v předmětném probíhajícím trestním řízení a v dalším je vhodné se obrátit na jiný povinný subjekt, kterým je výše uvedené Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, neboť zdejší povinný subjekt není věcně příslušný komentovat činnost jiného povinného subjektu.

Oldřiška Šlosarová, 14.8.2025

