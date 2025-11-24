Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to ve znění žádosti:
„… V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se mého oznámení adresovaného Policii ČR před přibližně jedním měsícem, jež se vztahovalo k podezření z vydírání lékaře zdravotnické záchranné služby. Žádám o sdělení:
1. Jaké číslo jednací (ČJ) bylo dané věci přiděleno.
2. Které konkrétní útvarové součásti Policie ČR byla věc přidělena k prošetření/prověření.
3. Jakým způsobem byla věc ukončena ve smyslu trestního řádu (např. odložení věci, zahájení úkonů, jiný postup).
4. Pokud je dostupné, žádám o anonymizované rozhodnutí o ukončení věci. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli sdělil následující.
1., 2., 3., pozadování_úplatu_možné_vydírání_a_vyhrožování.mp3 - Ve věci trestního oznámení týkajícího se údajného korupčního jednání lékaře, o němž bylo informováno ve veřejně dostupných zdrojích, nadále probíhá šetření vedené na OŘP Praha IV, SKPV, 1. oddělením hospodářské kriminality, se sídlem U Plynárny 2, 14504 Praha 4, pod č. j. KRPA-310959/TČ-2025-001491.
Ve věci oznameni_Záchranná_služba.mp3, ve kterém uvádíte možné spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti podle ustanovení § 148 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zákoník“), a trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle ustanovení § 220 tr. zákoníku, a to v souvislosti s pořízením defibrilátorů a jejich následným provozem u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, Vám sdělujeme, že předmětné trestní oznámení bylo postoupeno věcně a místně příslušnému policejnímu orgánu Policie České republiky a to Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, Územnímu odboru Jihlava, Službě kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné kriminality, pod č. j. KRPJ-103678/TČ-2024-160771.
Oldřiška Šlosarová, 24.11.2025