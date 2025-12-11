Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací ve vztahu k shromáždění konanému dne 11. 10. 2025 v Praze, a to ve znění žádosti:
„…1. Byla prokázána totožnost lidí, kteří vyzývali k narušovaní a blokovaní shromáždění svolaného Hnutím Pro život ČR, z. s.?
2. V případě kolika osob bylo podáno oznámení o podezření ze spáchaní některého z přestupků (zejména podle § 14 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím), k jejichž spáchání mělo dojít během uvedeného shromáždění (postupem podle § 73 nebo § 74 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)?
3. Bylo oznámení uvedené v předcházejícím bodu podáno vůči svolavateli shromáždění?
4. Trestné činy kolika osob byly v souvislosti s konáním uvedeného shromáždění předmětem prověřovaní ve smyslu trestního řádu? /…/
5. Jaká interní opatření byla policií přijata, aby v případě konání podobných shromáždění řádně postihovala výzvy k narušovaní a blokovaní jiných shromáždění, které mají povahu přestupku či trestného činu (například podněcování k trestné činnosti)?
6. Jaká interní opatření byla policií přijata, aby v případě konání podobných shromáždění, na nichž zazní výzvy k narušování a blokovaní jiných shromáždění, byl svolavatel shromáždění řádně vyzván ke zjednání nápravy, případně, aby bylo shromáždění rozpuštěno?
7. Jaká opatření policie učiní před a během shromáždění Pochod pro život, které se bude konat
11. dubna 2026 v Praze, aby nedošlo k potlačení shromažďovacího práva jeho účastníků, k čemuž bylo na shromáždění konaném 11. října 2025 za dohledu policie veřejně vyzýváno? …"
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím sdělil žadateli následující:
Ad 1. Ne.
Ad 2. Nevzniklo podezření ze spáchání přestupku.
Ad 3. Ne.
Ad 4. Žádné.
Ad 5. Vyhodnocování operativních poznatků.
Ad 6. Vyhodnocování operativních poznatků.
Ad 7. Zákon o svobodném přístupu k informacím neslouží dle § 2 odst. 4 k poskytování informací směřujících do budoucnosti, nicméně v obecné rovině lze sdělit, že bude postupováno dle zákona.
Oldřiška Šlosarová, 11.12.2025