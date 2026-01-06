Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se úmrtí, k němuž mělo dojít v roce 2013-2019 na adrese Ovčí Hájek 2153/2, Stodůlky, Praha 5, a to ve znění žádosti:

„… Konkrétně žádáme o:

1. informaci, zda Policie České republiky uvedené úmrtí evidovala,

2. spisovou značku nebo číslo jednací případu,

3. informaci, zda bylo vyšetřování ukončeno, a pokud ano, s jakým závěrem (např. zjištěno či vyloučeno cizí zavinění).

V případě, že poskytnutí části informací není možné z důvodu ochrany osobních údajů či jiných zákonných omezení, žádáme alespoň o potvrzení, zda Policie ČR k uvedené události vede či vedla spis. …"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a sděluje Vám následující:

ad 1. Ano, evidovala.

ad 2. č.j. KRPA-227099/ČJ-2013-001212.

ad 3. Z dochovaných záznamů lze dovodit, že k úmrtí došlo zřejmě z chorobných příčin bez zavinění cizí osoby. Jiné informace nejsou již k dispozici, neboť spis byl v roce 2019 skartován.

Oldřiška Šlosarová, 06.01.2026

