Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se úmrtí, k němuž mělo dojít v roce 2013-2019 na adrese Ovčí Hájek 2153/2, Stodůlky, Praha 5, a to ve znění žádosti:
„… Konkrétně žádáme o:
1. informaci, zda Policie České republiky uvedené úmrtí evidovala,
2. spisovou značku nebo číslo jednací případu,
3. informaci, zda bylo vyšetřování ukončeno, a pokud ano, s jakým závěrem (např. zjištěno či vyloučeno cizí zavinění).
V případě, že poskytnutí části informací není možné z důvodu ochrany osobních údajů či jiných zákonných omezení, žádáme alespoň o potvrzení, zda Policie ČR k uvedené události vede či vedla spis. …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a sděluje Vám následující:
ad 1. Ano, evidovala.
ad 2. č.j. KRPA-227099/ČJ-2013-001212.
ad 3. Z dochovaných záznamů lze dovodit, že k úmrtí došlo zřejmě z chorobných příčin bez zavinění cizí osoby. Jiné informace nejsou již k dispozici, neboť spis byl v roce 2019 skartován.
Oldřiška Šlosarová, 06.01.2026