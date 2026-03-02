Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
" … žádám o poskytnutí informací týkajících se skutečností popsaných v článku zveřejněném dne 29. 1. 2026 na serveru Novinky.cz s názvem „Za 800 tisíc pomůžu, údajně nabízel zastupitel z Prahy 1 obchodníkovi“ (odkaz: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-za-800-tisic-pomuzu-udajne-nabizel-zastupitel-z-prahy-1-obchodnikovi-40559687).
Tímto žádám o sdělení následujících informací:
1. Zda bylo ve věci popsané v uvedeném článku podáno trestní oznámení.
2. Pokud ano:
a. kdy bylo trestní oznámení podáno,
b. pod jakou spisovou značkou / č. j. je věc vedena, lze-li ji poskytnout.
3. V jakém stadiu se případ aktuálně nachází, konkrétně:
a. zda je věc v prověřování,
b. zda je vedeno trestní řízení,
c. zda byla věc odložena a z jakého důvodu,
d. případně zda byla postoupena jinému orgánu …"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:
ad 1. Nebylo.
ad 2. Policejní orgán ve věci koná z úřední povinnosti, č.j. KRPA-43130/ČJ-2026-001179.
ad 3. Věc je v šetření.
Oldřiška Šlosarová, 02.03.2026