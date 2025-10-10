Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení:

1. Zda Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, prošetřuje poškození billboardu politického uskupení SPD – Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury, k němuž mělo dojít v ulici Křížová, Praha 5.

2. Pokud je věc prošetřována, žádám o sdělení, pod jakým číslem jednacím či spisovou značkou je tato událost vedena. …“

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

Věc je vedena pod č.j. KRPA-283215/ČJ-2025-001213 na MOP Smíchov, se sídlem Na Bělidle 272/5 150 00 Praha 5.

Oldřiška Šlosarová, 10.10.2025

