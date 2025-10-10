Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení:
1. Zda Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, prošetřuje poškození billboardu politického uskupení SPD – Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury, k němuž mělo dojít v ulici Křížová, Praha 5.
2. Pokud je věc prošetřována, žádám o sdělení, pod jakým číslem jednacím či spisovou značkou je tato událost vedena. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Věc je vedena pod č.j. KRPA-283215/ČJ-2025-001213 na MOP Smíchov, se sídlem Na Bělidle 272/5 150 00 Praha 5.
Oldřiška Šlosarová, 10.10.2025