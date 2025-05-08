Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal o poskytnutí informace, a to ve znění žádosti:
„… Žádost o informace k činnosti Policie ČR v souvislosti s událostmi ve dnech 8. a 9. května 2025 v Praze a okolí (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
Tato žádost se týká událostí souvisejících s politikou a oslavami osvobození ve dnech 8. a 9. května 2025 v Praze a jejím bezprostředním okolí.
Žádám o poskytnutí přehledu (každý případ a každá osoba zvlášť) těchto skutečností:
prověřované skutky,
podání vysvětlení (dle § 61 zákona č. 273/2008 Sb.),
zadržení,
předvedení,
přestupky,
trestné činy,
použití donucovacích prostředků (s uvedením, jaké prostředky byly použity a v jakém rozsahu),
seznam všech evidovaných úkonů vůči osobám, které byly Policií ČR v této souvislosti provedeny.
U každého takového případu žádám zvlášť o tyto informace:
datum a čas události,
přesné nebo přibližné místo, kde k události došlo,
stručný popis skutku a případně jeho právní kvalifikaci,
popis osob zúčastněných, alespoň v tomto rozsahu:
pohlaví,
přibližný věk,
státní příslušnost,
město (obec) bydliště,
označení policejní složky nebo útvaru, který se daným případem zabýval nebo zabývá,
informace, zda a jak byl případ ukončen, případně zda byl postoupen jinému orgánu (správnímu, justičnímu apod.), a pokud ano, uveďte název tohoto orgánu,
nebo informace, zda věc dosud probíhá.
V případě veřejně známých osob (např. politiků, aktivistů, umělců, mediálně známých osob) v souladu s veřejným zájmem – vzhledem k tomu, že o informace žádám v souvislosti s prací na reportáži – žádám také o uvedení jejich jmen, pokud to není v rozporu s právními předpisy. …“
Povinný subjekt žadateli informaci poskytl a to:
Na základě Vaší žádosti byl učiněn v informačních systémech povinného subjektu jednoduchý analytický dotaz, ze kterého byl vytvořen výstup, který Vám poskytujeme a to:
Bezpečnostní opatření dne 8.5.2025
1) Praha 1, Václavské náměstí (dolní část – od křižovatky ulic Jindřišská x Vodičkova ke křižovatce s ulicí 28. října) v době od 12:30 hodin do 21:30 hodin, svolavatel Post Bellum, z.ú., účelem je připomenutí 80. výročí konce II. světové války, účast cca 10000 osob – bez narušení veřejného pořádku.
2) Praha 1, Staroměstské náměstí v době od 14:04 hodin do 15:50 hodin, svolavatel Česko proti bídě, z.s., účelem je celonárodní shromáždění – manifestace za prosperitu, svobodu a mír v České republice, účast cca 6000 osob – bez narušení veřejného pořádku. Protistrana (15 osob) a petiční stánek (20 osob) – verbální konflikty. Protistrana pořádala shromáždění bez oznámení, proto svolavatel bude oznámen dle přestupku podle shromažďovacího práva. Po skončení shromáždění v 16:49 hodin zajištěna 1 osoba pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, bez použití DP, předána na MOP Bartolomějská k realizaci.
3) Praha 3, Olšanské hřbitovy – pomník Rudé armády v době od 11:03 hodin do 12:30 hodin, účelem je pietní akt, účast cca 150 osob – bez narušení veřejného pořádku. Pořadatelé pořádali shromáždění bez oznámení, proto svolavatel bude oznámen dle přestupku podle shromažďovacího práva.
4) Ukrajinská ambasáda v době od 12:58 hodin do 13:42 hodin, účelem je pietní akt, účast cca 150 osob – bez narušení veřejného pořádku.
5) Praha 4, Na Paloučku, Na Květnici, náměstí Generála Kutlvašra, Táborská v době od 08:47 hodin do 17:10 hodin, pořadatel MČ Praha 4, účelem je Barikáda 2025 Nusle, účast cca 20000 osob – bez narušení veřejného pořádku.
6) Praha 3, památník Vítkov v době od 08:48 hodin do 10:00 hodin, Armáda České republiky, účelem je pietní akt, účast cca 250 osob – protesty aktivistů, narušení proběhlo při projevu prezidenta (vytažení palestinských vlajek, vykřikování hesel, skandování), zákrok Vojenské policie – zajištěny 4 osoby dle ustanovení § 26 odst. 1 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro podezření ze spáchání přestupku neuposlechnutí výzvy za použití DP (4x hmaty, chvaty, údery, kopy). Další protesty, zákrok antikonfliktního týmu – zajištěny 2 osoby dle ustanovení § 26 odst. 1 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro podezření ze spáchání přestupku neuposlechnutí výzvy za použití DP (2x hmaty, chvaty). Všech 6 osob bylo následně na místě propuštěno a protiprávní jednání bude oznámeno na příslušný městský úřad k projednání.
7) Praha 1, Klárov – památník II. odboje v době od 10:00 hodin do 11:30 hodin, svolavatel Český svaz bojovníků za svobodu, účelem je uctění obětí domácího odboje proti německé nacistické okupaci v letech 1938-1945, účast cca 30 osob – bez narušení veřejného pořádku a BESIP.
8) Praha 1, Náměstí Republiky v době od 13:04 hodin do 15:50 hodin, svolavatel Česká republika na 1. místě! , účelem je ,,Za urovnání vztahů s Ruskou federací", účast cca 500 osob – bez narušení veřejného pořádku. Ve 12:14 hodin svolavatel poučen. Protistrana 20 osob – pouze transparenty. Svolavatel pochod zrušil.
Bezpečnostní opatření proběhlo bez poškození techniky, bez zákroku pod jednotným velením.
Nebyla zraněna žádná osoba, nebyl zraněn žádný policista.
Bezpečnostní opatření dne 9.5.2025
1) Dne 9. 5. 2025 se uskutečnilo ohlášené shromáždění "80. výročí osvobození od fašismu". Místo konání: P-1, Klárov s průvodem na P-7, Letenská pláň Čas: 14:00 - 17:00 hod. Průběh opatření: 12:00 - 17:30 hod. Počet účastníků: do 1500 osob Průběh: Svolavatel po poučení zahájil shromáždění úvodním projevem, po kterém následovali další řečníci a hudební vystoupení.
V průběhu programu byla zjištěna jedna osoba, která měla na oblečení vyobrazeno písmeno "Z". Osoba byla ztotožněna a následně zadržena. Na shromáždění se dostavila také skupina tradičních odpůrců, která tentokrát formou petice protestovala proti příznivcům svolaného shromáždění. Jejich aktivita se obešla bez narušení veřejného pořádku. V 15 h. byl zformován průvod, který po ohlášené trase směřoval na Letenskou pláň, kde pokračoval další program. Součástí průvodu a následného programu na Letné byl tank T 34. Ten před průvodem jel naložen na tahači, následně na Letné symbolickou jízdou připomněl události osvobození. Program zde pokračoval až do 17 h. kdy bylo shromáždění ukončeno. Účastníci se pak rozešli a v 17:30 h. bylo ukončeno opatření. Protiprávní jednání: 1x zadržení § 76/1 TŘ pro podezření z TČ § 405 TZ. Ostatní: V průběhu opatření nedošlo k použití DP, nevznikla škoda na zdraví ani na majetku. Doprava byla omezena v průběhu instalace barikády.
2) Dne 9. května 2025 se konalo bezpečnostní opatření k zajištění klidu, veřejného pořádku a BESIP v průběhu pietního aktu KV KSČM konaného na Olšanských hřbitovech , které bylo oznámeno Magistrátu hl. m. Prahy dne 7. 4. 2025, se zahájením 9. 5. 2025 17:00 hod. do ul. U Nákladového nádraží, Praha 3. Opatření bylo zahájeno 9.5.2025 v 15:00 hodin. Pietní akce se zúčastnilo cca 300 lidí a 40 účastníků protistrany. Opatření se obešlo bez protiprávního jednání.
Oldřiška Šlosarová, 12.8.2025