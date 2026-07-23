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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"... žádám o poskytnutí informací týkajících se policejního zásahu, evidovaných oznámení a řešení protiprávního jednání v souvislosti s narušováním veřejného pořádku a nočního klidu.

Dne 27. 6. 2026 v čase 23:25 hod. jsem telefonicky kontaktovala Policii ČR s oznámením o opakovaném, soustavném a intenzivním rušení nočního klidu (extrémně hlasitá hudba, křik, zpěv hostů) ze strany provozu restauračního zařízení Gazda Restaurant (provozovaného společností BRI-DI s.r.o.).

Ze strany operačního důstojníka mi bylo v telefonickém rozhovoru výslovně sděleno, že policie v této věci v daný večer eviduje k tomuto momentu již 7 telefonických oznámení od občanů, přičemž hlídka je vyslána, avšak z důvodu vytížení je nutné vyčkat. V souvislosti s tímto incidentem a dlouhodobě neudržitelným stavem žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Způsob a výsledek řešení zásahu: Jakým konkrétním způsobem byl tento incident ze dne 27.6. 2026 (v čase od 22:00 do 24:00 hod.) ze strany zasahující hlídky Policie ČR (případně postoupené Městské policie) na místě vyřešen? Žádám o sdělení, zda bylo na místě zjištěno protiprávní jednání (přestupek), jak bylo kvalifikováno a jaké konkrétní opatření bylo uplatněno (např. uložení pokuty příkazem na místě, vyřešení domluvou, nebo postoupení věci příslušnému správnímu orgánu do správního řízení).

2. Identifikace události: Pod jakým číslem jednacím (Č. j.), číslem události či jiným jednoznačným identifikátorem je tento zásah a hlášení v policejních systémech zaevidován? Spisovou značku či číslo události požaduji pro účely následného sledování postupu správního orgánu.

3. Statistika předchozích incidentů: V kolika případech byl provoz výše uvedené provozovny Gazda Restaurant (provozovatel BRI-DI s. r. o.) řešen ze strany Policie ČR pro rušení nočního klidu, narušování veřejného pořádku či jiné protiprávní jednání za posledních 6 měsíců? Žádám o uvedení počtu výjezdů a jejich celkového výsledku (kolik z nich bylo postoupeno do správního řízení). ..."

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce poskytl následující:

Povinným subjektem nebylo nalezeno žádné oznámení na tísňovou linku 158 ze dne 27.6.2026 v čase 23:25 hodin, které by souviselo s rušením nočního klidu ze strany provozu restauračního zařízení Gazda Restaurant, na ulici Přátelství. Taktéž povinný subjekt neeviduje v období posledních 6 měsíců na lince tísňového volání 158 žádné jiné oznámení, týkající se rušení nočního klidu v souvislosti s danou provozovnou. Je možné, že tísňové volání nebylo žadatelkou uskutečněno na tísňovou linku 158, ale na linku 156, která je zcela v kompetenci Městské policie hlavního města Prahy, se sídlem Korunní 98, 101 00 Praha 10.

Oldřiška Šlosarová, 23.07.2026

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