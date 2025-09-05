Informace ke služebním úkonům

Policie České republiky  

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala o poskytnutí informace, a to ve znění žádosti:

" … Kolikrát v období od 1.1.2023 do 31.7.2025 vyjížděla hlídka Policie České republiky na žadatelkou uvedenou konkrétní adresu na Praze 12, a to z důvodu řešení oznámení o rušení nočního klidu nebo jednání pod vlivem alkoholu.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelce sdělila následující:

Celkem 8x.

Oldřiška Šlosarová, 5.9.2025

