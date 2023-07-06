Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací týkající se provozu ubytovacího zařízení na adrese Bílenecké náměstí 6/4, Praha – Dolní Chabry, a jeho možných dopadů na veřejný pořádek, bezpečnost osob a kvalitu života obyvatel v okolí, a to v tomto znění žádosti:
„… Žádám o poskytnutí následujících informací za období od 1. 1. 2021 do dne vyřízení této žádosti. Za bezprostřední okolí objektu považuji zejména přilehlé komunikace, parkovací plochy, veřejná prostranství a veřejně přístupné dětské hřiště nacházející se v bezprostřední blízkosti objektu.
1. Přehled evidovaných událostí a souvisejících služebních zákroků Žádám o poskytnutí přehledu všech evidovaných událostí a souvisejících služebních zákroků Policie České republiky vztahujících se k uvedené adrese nebo jejímu bezprostřednímu okolí. U každé evidované události žádám o sdělení alespoň:
• data události nebo zákroku,
• stručné charakteristiky oznámené události nebo důvodu zákroku,
• způsobu vyřízení věci (např. bez zjištění protiprávního jednání, domluva, oznámení přestupku, postoupení správnímu orgánu, zahájení úkonů trestního řízení apod.). Je-li to technicky možné, žádám rovněž o vedení anonymizovaného identifikátoru události nebo jiného jednoznačného označení záznamu. Žádám rovněž o sdělení počtu osob ztotožněných Policií České republiky v souvislosti s jednotlivými evidovanými událostmi, případně souhrnně za jednotlivé kalendářní roky, pokud jsou tyto údaje evidovány. Pokud by poskytnutí těchto údajů představovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, žádám alespoň o anonymizovaný přehled nebo tabulku obsahující datum události, její stručnou charakteristiku a způsob vyřízení.
2. Souhrnné statistické údaje
Žádám o poskytnutí souhrnných statistických údajů za jednotlivé kalendářní roky 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026 (do dne vyřízení žádosti), a to v členění podle typu řešené události, zejména:
• rušení nočního klidu,
• narušování veřejného pořádku,
• přestupky proti veřejnému pořádku,
• přestupky proti občanskému soužití,
• fyzická napadení, rvačky a jiné násilné incidenty,
• vyhrožování,
• poškozování majetku,
• alkohol a jiné návykové látky,
• majetková kriminalita,
• násilná kriminalita,
• drogová kriminalita,
• pobytové kontroly cizinců,
• neoprávněný pobyt cizinců,
• porušení pobytového režimu cizinců,
• porušení povinností ubytovatele nebo ubytovaných osob,
• přestupky nebo trestné činy související s neoprávněným pobytem cizinců, porušením pobytového
režimu nebo porušením povinností ubytovatele,
• pátrání po osobách,
• pohřešované osoby,
• hledané nebo zajištěné osoby,
• události, jejichž účastníkem, poškozeným nebo ohroženou osobou bylo dítě nebo mladistvý,
• případy vyžadující součinnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
• domácí násilí,
• vykázání osoby ze společného obydlí,
• sexuálně motivované delikty nebo sexuální násilí,
• obchodování s lidmi, pracovní vykořisťování nebo podezření na tyto formy jednání,
• úmrtí osob,
• náhlá úmrtí,
• nálezy zemřelých osob,
• sebevraždy a pokusy o sebevraždu,
• mimořádné události ohrožující život nebo zdraví osob,
• asistence zdravotnické záchranné službě,
• nálezy omamných a psychotropních látek,
• ostatní trestné činy.
Je-li tento údaj evidován, žádám rovněž o rozlišení událostí zjištěných na základě oznámení občanů, jiných osob nebo institucí a událostí zjištěných vlastní činností Policie České republiky.
3. Výsledky řešení evidovaných událostí
Žádám o sdělení, jakým způsobem byly evidované události vyřízeny, zejména:
• počet případů ukončených bez zjištění protiprávního jednání,
• počet případů vyřešených domluvou,
• počet případů kvalifikovaných jako přestupek,
• počet případů oznámených nebo postoupených příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku,
• počet případů, ve kterých byly zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu,
• počet případů, ve kterých bylo zahájeno trestní stíhání,
• počet případů odložených,
• počet případů předaných jinému orgánu veřejné moci. Tyto údaje žádám v členění podle jednotlivých kalendářních let 2021 – 2026.
4. Přestupkové a trestní věci
Žádám o sdělení počtu případů, ve kterých byla v souvislosti s uvedenou adresou nebo jejím bezprostředním okolím:
• věc oznámena nebo postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku,
• zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu,
• zahájeno trestní stíhání, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let a podle základní povahy věci.
5. Pobytové kontroly a kontroly ubytovacího zařízení
Žádám o sdělení, zda Policie České republiky v uvedeném období provedla na uvedené adrese pobytové nebo jiné kontroly zaměřené na dodržování povinností ubytovatele a ubytovaných osob podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. V případě kladné odpovědi žádám o sdělení:
• počtu provedených kontrol,
• dat jednotlivých kontrol,
• počtu kontrolovaných osob,
• počtu zjištěných porušení právních předpisů,
• způsobu vyřízení zjištěných nedostatků.
6. Opakované problémy a přijatá opatření
Žádám o sdělení, zda Policie České republiky eviduje ve vztahu k uvedené adrese nebo jejímu bezprostřednímu okolí opakovaný výskyt obdobných událostí a zda byla z tohoto důvodu přijata preventivní, dohledová nebo jiná opatření směřující k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti osob.
Současně žádám o sdělení, zda byla lokalita předmětem zvýšeného policejního dohledu, mimořádných kontrolních akcí nebo jiných obdobných opatření. Současně žádám o sdělení, zda Policie České republiky eviduje uvedenou adresu nebo její bezprostřední okolí jako lokalitu se zvýšeným výskytem protiprávního jednání, opakovaných služebních zákroků nebo jiných bezpečnostních rizik, případně zda byla v posuzovaném období předmětem zvýšeného monitoringu, zvýšeného výkonu služby nebo obdobného režimu.
7. Mimořádné kontrolní a bezpečnostní akce Žádám o sdělení, zda byly v souvislosti s uvedenou adresou nebo jejím bezprostředním okolím v období od 1. 1. 2021 do dne vyřízení žádosti realizovány cílené kontrolní, bezpečnostní nebo preventivní akce Policie České republiky, případně ve spolupráci s dalšími orgány veřejné moci. V případě kladné odpovědi žádám o uvedení:
• data konání akce,
• účelu akce,
• zúčastněných složek nebo orgánů,
• základních výsledků akce v anonymizované podobě.
8. Součinnost s dalšími orgány Žádám o sdělení, zda Policie České republiky v souvislosti s uvedenou adresou poskytovala součinnost jiným orgánům veřejné moci, zejména orgánu sociálně-právní ochrany dětí, včetně případů, kdy tomuto orgánu učinila oznámení, dále cizinecké policii, obecní policii, hygienické stanici, hasičskému záchrannému sboru, stavebnímu úřadu, Úřadu práce České republiky nebo jiným správním orgánům, a pokud ano, z jakého důvodu a v jakém rozsahu. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce poskytl následující:
1., 2., 3., 4. a 8. Souhrnný přehled evidovaných událostí a s nimi souvisejících služebních zákroků Policie České republiky za požadované období, včetně dostupných požadovaných údajů, je uveden v excelové tabulce, která tvoří přílohu této odpovědi. Povinný subjekt současně sděluje, že část Vámi požadovaných informací je zveřejňována a veřejně dostupná prostřednictvím portálu Mapa kriminality Policie České republiky na internetové stránce https://kriminalita.policie.gov.cz.
Prostřednictvím tohoto portálu lze vyhledávat a průběžně sledovat statistické údaje o registrované kriminalitě a bezpečnostní situaci v jednotlivých lokalitách, včetně území hlavního města Prahy.
V rámci oznámení přijatých na tísňovou linku Policie České republiky eviduje povinný subjekt ve vztahu k uvedené adrese a jejímu bezprostřednímu okolí následující oznámené události.
Vzhledem k rozsahu požadovaného období a s ohledem na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací poskytuje povinný subjekt v souladu se žádostí přehled obsahující datum události, její stručnou charakteristiku a způsob vyřízení:
28.05.2023 – žádost o prověření osob cizineckou policií - provedena kontrola osob.
06.07.2023 – hluk na ubytovně - vyřešeno domluvou.
07.07.2023 – opilé osoby na ubytovně - osoby převezeny na Protialkoholní záchytnou stanici.
09.07.2023 – rozdělávání ohně na cizím pozemku - vyřešeno domluvou.
10.07.2023 – spor o ubytování na ubytovně - věc ukončena dohodou zúčastněných stran.
13.07.2023 – spor na ubytovně - vyřešeno domluvou.
11.11.2023 – oznámení o cizí osobě na ubytovně - věc předána k řešení Odboru cizinecké policie.
21.01.2024 – spor na ubytovně - vyřešeno domluvou.
05.02.2024 – spor o ubytování - účastníci poučeni, věc posouzena jako občanskoprávní spor.
20.04.2024 – napadení na ubytovně - věc předána k řešení Službě kriminální policie a vyšetřování.
28.04.2024 – rozdělávání ohně na cizím pozemku - vyřešeno domluvou.
27.06.2024 – spor o doklady - věc řešena Městskou policií hl. m. Prahy.
21.10.2024 – spor na ubytovně - vyřešeno domluvou.
22.11.2024 – neshody na ubytovně - účastníci poučeni, věc posouzena jako občanskoprávní spor.
21.12.2024 – spor o věci na ubytovně - věc předána k řešení Místnímu oddělení Policie ČR Bohnice.
06.02.2025 – poškození zařízení ubytovny - věc předána k řešení Místnímu oddělení Policie ČR Bohnice.
08.04.2025 – spor na ubytovně - účastníci poučeni, věc posouzena jako občanskoprávní spor.
16.04.2025 – úmrtí na ubytovně - věc vedena Místním oddělením Policie ČR.
14.06.2025 – opilé osoby na dětském hřišti - vyřešeno domluvou, osoby vykázány z místa.
14.06.2025 – konflikt na ubytovně - věc posouzena jako občanskoprávní spor a vedena Místním oddělením Policie ČR.
04.09.2025 – slovní rozepře na ubytovně - vyřešeno domluvou.
05.12.2025 – opilá žena na ubytovně - osoba poučena, věc vyřešena domluvou.
25.12.2025 – agresivní žena na ubytovně - věc řešena jako přestupkové jednání.
31.12.2025 – napadení mezi bratry na ubytovně - vyřešeno domluvou.
15.02.2026 – hádka mezi spolubydlícími - věc ukončena dohodou zúčastněných stran a domluvou.
17.05.2026 – oznámení o rušení nočního klidu - oznámení se nepotvrdilo.
22.05.2026 – oznámení o rušení nočního klidu - věc řešena Městskou policií hl. m. Prahy.
06.06.2026 – spory na ubytovně - účastníci poučeni, věc vyřešena domluvou.
5. Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v souvislosti s objektem na adrese Bílenecké náměstí 6/4, Praha 8 – Dolní Chabry, v posuzovaném období prováděl pobytové kontroly na základě oprávnění vyplývajících ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pobytu cizinců"). Předmětný objekt je v informačních systémech Policie České republiky evidován jako ubytovací zařízení poskytující ubytování cizincům. Pobytové kontroly byly prováděny zejména příslušníky Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort a Oddělení pobytových agend Odboru cizinecké policie.
Kontroly provedené Oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort:
12.09.2023 byla provedena pobytová kontrola podle § 167 odst. 1 písm. d) a f) zákona o pobytu cizinců. V rámci kontroly bylo zkontrolováno 13 osob. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Věc byla vedena pod č. j. KRPA-264461/ČJ-2023-000022.
27.09.2023 byla provedena pobytová kontrola zaměřená na dodržování povinností ubytovatele. Následně bylo zjištěno porušení povinností stanovených v § 100 zákona o pobytu cizinců ze strany
ubytovatele. Věc byla vyřízena v přestupkovém řízení. Vedeno pod č. j. KRPA-2617-127/ČJ-2023- 000022 a KRPA-323584/PŘ-2023-000022.
11.11.2023 byla na uvedené adrese provedena kontrola cizince. Kontrolovaná osoba nepředložila doklad totožnosti ani jiný doklad umožňující ověření její totožnosti. Osoba byla zajištěna podle § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Věc byla následně řešena v přestupkovém řízení. Vedeno pod č. j. KRPA-376218/PŘ-2023-000022.
21.03.2024 byla provedena pobytová kontrola zaměřená na dodržování povinností ubytovatele. Bylo zjištěno porušení § 100 zákona o pobytu cizinců ze strany ubytovatele, které bylo řešeno v přestupkovém řízení. Vedeno pod č. j. KRPA-4252-149/ČJ-2024-000022 a KRPA-105223/PŘ-2024-000022.
28.03.2024 byla provedena pobytová kontrola zaměřená na dodržování povinností ubytovatele. Porušení právních předpisů nebylo zjištěno. Vedeno pod č. j. KRPA-4252-154/ČJ-2024-000022.
29.07.2024 byla provedena pobytová kontrola zaměřená na dodržování povinností ubytovatele. Bylo zjištěno porušení povinností podle § 100 zákona o pobytu cizinců ze strany ubytovatele. Věc byla vyřízena v přestupkovém řízení. Vedeno pod č. j. KRPA-206685-12/ČJ-2024-000022 a KRPA-242996/PŘ-2024-000022.
01.10.2024 byla provedena pobytová kontrola zaměřená na dodržování povinností ubytovatele. Bylo zjištěno porušení povinností podle § 100 zákona o pobytu cizinců ze strany ubytovatele. Věc byla vyřízena v přestupkovém řízení. Vedeno pod č. j. KRPA-206685-25/ČJ-2024-000022 a KRPA-311519/PŘ-2024-000022.
12.05.2025 byla provedena pobytová kontrola zaměřená na dodržování povinností ubytovatele. Bylo zjištěno porušení povinností podle § 100 zákona o pobytu cizinců ze strany ubytovatele. Věc byla vyřízena v přestupkovém řízení. Vedeno pod č. j. KRPA-1683-82/ČJ-2025-000022 a KRPA-153207/PŘ-2025-000022.
04.06.2025 byla provedena pobytová kontrola zaměřená na dodržování povinností ubytovatele. Porušení právních předpisů nebylo zjištěno. Vedeno pod č. j. KRPA-1683-94/ČJ-2025-000022.
19.03.2026 byla provedena kontrola cizince. Kontrolovaná osoba nepředložila doklad totožnosti ani jiný doklad umožňující ověření totožnosti. Osoba byla zajištěna podle § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Věc byla řešena ve správním řízení a současně v přestupkovém řízení. Vedeno pod č. j. KRPA-94402/ČJ-2026-000022 a KRPA-94778/PŘ-2026-000022.
Ve dnech 31.03.2026, 15.04.2026 a 28.04.2026 byly provedeny pobytové kontroly podle § 167 odst. 1 písm. d) a f) zákona o pobytu cizinců. Celkem bylo zkontrolováno 14 osob. V průběhu kontrol bylo zjištěno porušení § 100 písm. c) zákona o pobytu cizinců. Následně byla dne 10. 6.2026 věc vyřízena v přestupkovém řízení. Vedeno pod č. j. KRPA-143147/PŘ-2026-000022.
V bezprostředním okolí předmětné adresy byly dále dne 09.11.2022 a 28.03.2024 provedeny pobytové kontroly ubytovacího zařízení APARTMÁN SPEICHER, Bílenecké náměstí 15/11, Praha 8 – Dolní Chabry, zaměřené na dodržování povinností ubytovatele. V obou případech nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
V roce 2025 obdržela příslušná součást Policie České republiky celkem tři žádosti a v roce 2026 jednu žádost od Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra za účelem ověření, zda se cizinci fakticky zdržují na místě hlášeného pobytu uvedeného v řízení před tímto orgánem.
Na základě těchto žádostí byly provedeny následující pobytové kontroly:
09.06.2025 byla provedena pobytová kontrola, při níž bylo zjištěno, že se kontrolovaný cizinec na uvedené adrese fakticky nezdržuje. Věc vedena pod č. j. KRPA-182692/ČJ-2025-000026-4-OKO.
09.10.2025 a 14.10.2025 byly provedeny pobytové kontroly, při nichž bylo zjištěno, že se kontrolovaný cizinec na uvedené adrese fakticky zdržuje. Věc vedena pod č. j. KRPA-316957/ČJ- 2025-000026-4-OKO.
09.11.2025 byla provedena pobytová kontrola, při níž bylo zjištěno, že se kontrolovaný cizinec na uvedené adrese fakticky zdržuje. V rámci kontroly byly zkontrolovány 4 osoby cizí státní příslušnosti. Věc vedena pod č. j. KRPA-345860/ČJ-2025-000026.
16.12.2025 a 17.12.2025 byly provedeny pobytové kontroly, při nichž bylo zjištěno, že se kontrolovaný cizinec na uvedené adrese fakticky zdržuje. V rámci kontrol byly zkontrolovány 3 osoby cizí státní příslušnosti. Věc vedena pod č. j. KRPA-386938/ČJ-2025-000026-4-OKO.
19.05.2026 byla provedena pobytová kontrola, při níž bylo zjištěno, že se kontrolovaný cizinec na uvedené adrese fakticky zdržuje. V rámci kontroly byly zkontrolovány 3 osoby cizí státní příslušnosti. Věc vedena pod č. j. KRPA-165309/ČJ-2026-000026-4-OKO.
Ve všech případech byl o výsledku kontroly vyrozuměn Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Porušení právních předpisů zjištěno nebylo. Na uvedené adrese byly dále provedeny pobytové kontroly zaměřené na odhalování nelegální migrace:
23.09.2024 byly zkontrolovány 3 osoby cizí státní příslušnosti, porušení právních předpisů zjištěno nebylo.
07.02.2025 byly zkontrolovány 2 osoby cizí státní příslušnosti, porušení právních předpisů zjištěno nebylo.
26.01.2026 byly zkontrolovány 4 osoby cizí státní příslušnosti, porušení právních předpisů zjištěno nebylo.
02.02.2026 byly zkontrolovány 2 osoby cizí státní příslušnosti, porušení právních předpisů zjištěno nebylo.
6. a 7. Ve vztahu k uvedené adrese ani jejímu bezprostřednímu okolí neeviduje povinný subjekt takový rozsah či četnost opakovaného výskytu protiprávního jednání nebo obdobných bezpečnostních incidentů, které by odůvodňovaly přijetí mimořádných preventivních, dohledových či jiných opatření nad rámec standardního výkonu služby Policie České republiky. V posuzovaném období proto nebyla předmětná lokalita zařazena mezi lokality vyžadující zvýšený policejní dohled, zvýšený výkon služby, mimořádné kontrolní akce ani jiný obdobný režim. Povinný subjekt současně neeviduje uvedenou adresu ani její bezprostřední okolí jako lokalitu se zvýšeným výskytem protiprávního jednání, opakovaných služebních zákroků či jiných bezpečnostních rizik.
Oldřiška Šlosarová, 15.07.2026