Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… 1. Jsou příslušníci Policie České republiky nebo zaměstnanci Policie České republiky jakýmkoliv způsobem finančně odměňováni, hodnoceni nebo jinak motivováni v závislosti na počtu uložených pokut nebo na celkové výši uložených či vybraných pokut?
2. Přihlíží se při stanovení osobního příplatku, mimořádné odměny, služebního hodnocení nebo jiné složky odměňování k počtu uložených pokut, jejich výši nebo k objemu finančních prostředků získaných z pokutové činnosti?
3. Existují interní předpisy, metodické pokyny, hodnoticí kritéria nebo jiné dokumenty, které upravují zohledňování výsledků pokutové činnosti při hodnocení nebo odměňování příslušníků či zaměstnanců Policie České republiky? Pokud ano, žádáme o jejich označení a poskytnutí. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Ad 1) Příslušníci ani zaměstnanci Policie České republiky nejsou finančně odměňováni, služebně hodnoceni ani jinak motivováni v závislosti na počtu uložených pokut, ani na jejich celkové výši či objemu vybraných finančních prostředků.
Ad 2) Při stanovení osobního příplatku, mimořádné odměny, služebního hodnocení ani jiné složky odměňování se nepřihlíží k počtu uložených pokut, jejich výši ani k objemu finančních prostředků získaných z pokutové činnosti.
Ad 3) Policie České republiky nedisponuje interními předpisy, metodickými pokyny, hodnoticími kritérii ani jinými dokumenty, které by upravovaly zohledňování výsledků pokutové činnosti při hodnocení nebo odměňování příslušníků či zaměstnanců Policie České republiky.
Oldřiška Šlosarová, 15.07.2026