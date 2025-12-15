Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… 1. Poskytněte předmětný videozáznam z vozidla 9AT4157, ze dne 25.11.2025, a to minimálně od jeho VÝJEZDU, TEDY ZAPOČETÍ jízdy až do ukončení, které zahrnuje jeho jízdu v čase cca 11:10 hodin, po Libušské ulici. Počátkem jízdy se samozřejmě myslí od nastartování, až do opětovného vypnutí zapalování.
2. Poskytněte plnou identifikaci řidiče vozidla v době ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, spočívající v uvedení hodnosti, služebního čísla, plného jména a útvaru kde aktuálně byl přiřazen.
3. Totéž co je požadováno v bodě číslo 2. žádosti, uveďte u všech ostatních osob ve vozidle.
4. Poskytněte informaci, kdo byl velitelem hlídky.
5. Poskytněte informaci, spočívající v poskytnutí kopie prezenční listiny, z konkrétního dne, kdy byl řidič vozidla na řádném a povinném „školení řidičů“.
6. Poskytněte plnou osoby – služebního funkcionáře, spočívající v uvedení hodnosti, služebního čísla, plného jména a útvaru, který odpovídá, za práci těchto policistů a za to, že nebudou ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
ad 1) Videozáznam ze služebního dopravního prostředku (dále jen „SDP“) Škoda Kodiaq v barevném provedení Policie ČR, konkrétní RZ 9AT4157, v rozsahu od zahájení do ukončení jízdy neexistuje. Podrobnější vysvětlení této skutečnosti je uvedeno v rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Ve vozidle byla dočasně použita náhradní palubní kamera, z níž byl po oznámení událost na linku 158 zajištěn pouze záznam časově související s Vaším oznámením. Poskytnutí tohoto záznamu je podle § 17 odst. 3 informačního zákona, podmíněno úhradou nákladů. Oznámení o výši této úhrady Vám bylo spolu s rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti zasláno elektronicky do datové schránky.
ad 2,3,4) Policisté jsou zařazeni na Obvodním ředitelství policie Praha IV u Oddělení hlídkové služby Praha IV, se sídlem Choceradská 2600/13 141 00 Praha 4. Policistka osobní evidenční číslo: 341275 byla velitelem hlídky, policista osobní evidenční číslo: 326421 byl řidičem SDP a policista osobní evidenční číslo: 344519 byl členem hlídky.
ad 5) Požadovaná prezenční listina neexistuje, neboť školení řidičů SDP je v posledních letech realizováno prostřednictvím edukačního policejního on-line systému E-POLIS. Podrobnější vysvětlení je uvedeno v rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které Vám bylo zasláno do datové schránky.
ad 6) Policista osobní evidenční číslo: 285406 je vedoucím oddělení, na němž jsou policisté služebně zařazeni.
Oldřiška Šlosarová, 15.12.2025