Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádostí:
„… Poptávám i částečně anonymizovanou informaci, či anonymizovaný zápis o výjezdu či hlášení, co se stalo či proč hlídky PČR dne 21.4.2023 vyjeli večer asi mezi 18:00-20:30 h neznámo, negativní situaci na adrese Baranova ..., Praha 3. Pokud se stala. …“
Povinný subjekt předmětné žádosti posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Povinný subjekt ve svých dostupných informačních systémech nalezl ze dne 21.04.2023 mezi 18:00-20:30 hodinou na adrese Baranova …, Praha – Žižkov jednu událost, která je vedena v IS Jitka pod č. 2023 A 52866/44. Jedná se o oznámení, týkající se rvačky v domě.
U Vámi požadovaného záznamu ze systému Jitka, vedeném pod č. 2023 A 52866/44 byla provedena anonymizace v souladu s ust. § 15 odst. 3 informačního zákona a takto anonymizovaný záznam Vám je zaslán v příloze této písemnosti.
Oldřiška Šlosarová, 04.08.2026