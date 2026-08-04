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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádostí:

„… Poptávám i částečně anonymizovanou informaci, či anonymizovaný zápis o výjezdu či hlášení, co se stalo či proč hlídky PČR dne 21.4.2023 vyjeli večer asi mezi 18:00-20:30 h neznámo, negativní situaci na adrese Baranova ..., Praha 3. Pokud se stala. …“

Povinný subjekt předmětné žádosti posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

Povinný subjekt ve svých dostupných informačních systémech nalezl ze dne 21.04.2023 mezi 18:00-20:30 hodinou na adrese Baranova …, Praha – Žižkov jednu událost, která je vedena v IS Jitka pod č. 2023 A 52866/44. Jedná se o oznámení, týkající se rvačky v domě.

U Vámi požadovaného záznamu ze systému Jitka, vedeném pod č. 2023 A 52866/44 byla provedena anonymizace v souladu s ust. § 15 odst. 3 informačního zákona a takto anonymizovaný záznam Vám je zaslán v příloze této písemnosti.

Oldřiška Šlosarová, 04.08.2026

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