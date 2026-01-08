Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… I. IDENTIFIKACE UDÁLOSTI
Dne 09.12.2025 v 20:04 hodin jsem byl napaden dvěma muži v tramvaji linky 9. Policie ČR (příslušník č. 347343) na místě zjistila totožnost útočníků, ale odmítla mi ji sdělit.
II. PRÁVNÍ DŮVOD ŽÁDOSTI Jako poškozený mám podle § 8b odst. 2 trestního řádu právo na:
- Informace o pachatelích,
- Uplatnění náhrady škody
- Účast v trestním řízení
Dále podle zákona č. 106/1999 Sb. mám právo na informace, které policie získala při výkonu své činnosti.
III. POŽADOVANÉ ÚDAJE
Žádám o sdělení těchto údajů o obou pachatelích:
1) Jméno a příjmení
2) Datum narození
3) Adresa trvalého bydliště
4) Zaměstnavatel (pokud jednali jako kontroloři)
5) Číslo služebního průkazu (pokud byli kontroloři) …“.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
ad 1),2),3),4) K požadavku na sdělení osobních údajů revizorů Dopravního podniku hl. m. Prahy, se sídlem Na Bojišti 1452, 120 00 Praha 2 – Nové Město (dále jen „dopravní podnik“), povinný subjekt uvádí, že těmito informacemi nedisponuje, a proto je nemůže poskytnout. Revizoři při řešení předmětné události jednali v rámci výkonu své pracovní činnosti a prokázali se způsobem odpovídajícím jejich postavení, a to služebním průkazem, jehož součástí je identifikační číslo. Toto číslo bylo sděleno jak hlídce Policie České republiky, tak i Vám. Z hlediska úředního postupu policie je takový způsob prokázání považován za dostatečný, přičemž nebyl dán zákonný podklad ke zjišťování dalších identifikačních údajů. Povinný subjekt jimi proto nedisponuje. Uvedení identifikačního čísla revizorů je pro účely případného přezkoumání jejich postupu plně postačující.
V případě nesouhlasu s jejich jednáním lze uplatnit námitky u dopravního podniku jako zaměstnavatele revizorů, případně využít další standardní právní prostředky k přezkoumání věci.
ad 5) Revizor dopravního podniku, který v souvislosti s kontrolou jízdních dokladů požadoval Vaše ztotožnění z důvodu neprokázání se platnou jízdenkou, se při výkonu své pracovní činnosti řádně identifikoval služebním odznakem revizora s identifikačním číslem 9057.
Žadatel žádal o znovu posouzení žádosti a žádal poskytnutí doplňujících informací, a to:
„… poskytnout alespoň:
(a) kopii úředního záznamu o zásahu,
(b) identifikaci zasahujících policistů,
(c) číslo události/spisu, přesný čas a místo,
(d) identifikační údaje o prokázání civilních osob. …“
Povinný subjekt v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 informačního zákona žadateli vyhověl a poskytl mu úřední záznam vztahující se k předmětné události, který obsahuje veškeré informace, jimiž povinný subjekt disponuje. Z obsahu tohoto úředního záznamu zároveň vyplývá, že povinný subjekt nedisponuje údaji požadovanými v prvotní žádosti, konkrétně jménem a příjmením dotčených osob, jejich datem narození a adresou trvalého pobytu. Jelikož povinný subjekt těmito informacemi nedisponuje, nemůže je ani poskytnout. Revizoři, kteří řešili předmětnou událost, jednali v rámci výkonu své pracovní činnosti a prokázali se způsobem odpovídajícím jejich postavení, a to služebním průkazem. Uvedení identifikačního čísla revizorů je pro Vás a účely případného přezkoumání jejich postupu u Dopravního podniku hl. m. Prahy, se sídlem Na Bojišti 1452, 120 00 Praha 2 – Nové Město, plně postačující.
Oldřiška Šlosarová, 08.01.2026