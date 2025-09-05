Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka žádala o poskytnutí písemného či jiného záznamu o výjezdu hlídky Policie ČR do bydliště žadatelky v Praze 4, ke kterému došlo dne 2. 5. 2023 ve večerních hodinách.

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce poskytl s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona kopii požadovaného dokumentu v anonymizované podobě.

Oldřiška Šlosarová, 5.9.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 