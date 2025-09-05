Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala o poskytnutí písemného či jiného záznamu o výjezdu hlídky Policie ČR do bydliště žadatelky v Praze 4, ke kterému došlo dne 2. 5. 2023 ve večerních hodinách.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadatelce poskytl s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona kopii požadovaného dokumentu v anonymizované podobě.
Oldřiška Šlosarová, 5.9.2025