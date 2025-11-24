Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací vztahujících se k Vaší činnosti v oblasti řešení přestupků:
1. Kolik přestupkových řízení v režimu příkazu bylo ve Vaší agendě zahájeno a ukončeno v letech 2023 a 2024?
2. Jaký podíl z celkového počtu takto řešených přestupků tvořily dopravní přestupky?
3. Používá Policie ČR vlastní systém nebo spolupracuje se systémem Městských úřadů (např. GINIS, VERA)?
a) Má Váš systém přímý přístup ke generování návrhů příkazů?
b) Jsou tyto systémy propojeny s dalšími zdroji dat (např. městské kamery, registry vozidel)?
c) Dochází k automatizovanému zpracování záznamů z kamerových systémů či radarů?
4. Jakým způsobem Policie ČR spolupracuje s úřadem v rámci příkazního řízení?
a) Vytváříte návrhy příkazů?
b) Posíláte podklady ve formě oznámení o přestupku?
c) Kolik případů bylo oznámeno správnímu orgánu?
5. Pokud máte k dispozici vzorový anonymizovaný výstup nebo procesní dokument, prosím o jejich přiložení.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona, žadateli poskytl následující sdělení:
Ad 1) Za uvedené období bylo celkem vyřízeno 178 591 příkazů, z toho 94 291 příkazů v roce 2023 a 84 300 příkazů v roce 2024. Do uvedeného počtu jsou zahrnuty rovněž případy řešené příkazem na místě.
Ad 2) Z celkového počtu řešených přestupků představovaly dopravní přestupky 68 492 případů.
Ad 3)
a) NE
b) ANO, v informačním systému ETŘ (dále jen IS ETŘ), například v registru vozidel, registru řidičů, apod.
c) V rámci Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy nikoli. Takové propojení je realizováno pouze u stacionárních zařízení pro měření rychlosti v komplexech tunelů. Data z těchto systémů jsou však automatizovaně předávána správním orgánům.
Ad 4) Policie České republiky postupuje při vyřizování přestupků v souladu s ust. § 73, § 74 nebo § 91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
a) NE
b) ANO, při oznamování zjištěných přestupků je spisový materiál poslán příslušnému správnímu orgánu, včetně Oznámení přestupku.
c) V roce 2023 bylo v rámci Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy oznámeno správním orgánům celkem 17 971 přestupků, v roce 2024 celkem 22 005 přestupků.
Ad 5) Povinný subjekt poskytl žadatelce soubor obsahující náhled nevyplněného vzorového formuláře, kterým v rámci IS ETŘ policejní orgány realizují oznámení přestupku a další úkony spojené s řešením věcné nebo místní příslušnosti pro rozhodování o přestupcích.
Oldřiška Šlosarová, 24.11.2025