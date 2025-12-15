Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka jako oznamovatelka žádala poskytnutí informací ve věci oznámení podezření z veřejného ohrožení při honu u retenční nádrže Jiviny, a to ve znění žádosti:
„… V souvislosti s tímto postupem žádám o poskytnutí:
1. Kopie úředního záznamu nebo jiného dokumentu, který byl k této návštěvě vyhotoven.
2. Informace o tom, jak je můj podnět fakticky veden v evidenci Policie ČR.
3. Informaci, zda bylo zahájeno prověřování či jiné řízení na základě mého podnětu.
4. Sdělení, zda kamerový záznam obsahuje i zvukovou stopu, nebo zda existuje pouze obrazový záznam bez zvuku.
5. Kopii kamerového záznamu z prostoru služebny, kde se rozhovor uskutečnil, a to za dobu od 13:15 do 13:45 dne 22. 11. 2025.
6. Potvrzení, zda jsem měla možnost k vyhotovenému záznamu připojit svůj podpis ..."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto žádost o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a s odkazem na § 15 odst. 3 téhož zákona, žadatelce sdělila následující:
ad 1. V příloze zasíláme dokument: Úřední záznam pod č.j. KRPA-366041-1/ČJ-2025-001119, ze dne 22.11.2025.
ad 2. viz Úřední záznam.
ad 3. viz Úřední záznam, informace dále předány na Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.
ad 4. Kamerový záznam neobsahuje zvukovou stopu, jde pouze o obrazový záznam.
ad 5. Kopii kamerového záznamu z Vaší návštěvy služebny policie Místního oddělení Ruzyně na DVD nosiči si můžete vyzvednout na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, Praha 4, Kongresová č. 2.
ad 6. Úřední záznam byl vyhotoven po Vašem odchodu.
Oldřiška Šlosarová, 15.12.2025