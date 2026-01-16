Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací ve věci zastavení motorového vozidla policejní hlídkou dne 1.11.2025 a to dvěma policisty OEČ 339 139 a OEČ 346 385 z důvodu silniční kontroly.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Ad bod 1) Policisté jsou zařazeni na Obvodním ředitelství policie Praha II u Oddělení hlídkové služby Praha II, se sídlem Anny Letenské 1680/11 120 00 Praha 2. Policista osobní evidenční číslo: 339136 byl velitelem hlídky a policista osobní evidenční číslo: 346385 byl členem hlídky.
Ad bod 3) Potvrzení Vám již bylo prokazatelně poskytnuto.
Ve zbytku žádosti v bodech 2), 4), 5) byl žadatel dle platných právních předpisů odkázán na nahlížení do spisového materiálu.
Oldřiška Šlosarová, 16.01.2026