Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací ve věci zastavení motorového vozidla policejní hlídkou dne 1.11.2025 a to dvěma policisty OEČ 339 139 a OEČ 346 385 z důvodu silniční kontroly.

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:

Ad bod 1) Policisté jsou zařazeni na Obvodním ředitelství policie Praha II u Oddělení hlídkové služby Praha II, se sídlem Anny Letenské 1680/11 120 00 Praha 2. Policista osobní evidenční číslo: 339136 byl velitelem hlídky a policista osobní evidenční číslo: 346385 byl členem hlídky.

Ad bod 3) Potvrzení Vám již bylo prokazatelně poskytnuto.

Ve zbytku žádosti v bodech 2), 4), 5) byl žadatel dle platných právních předpisů odkázán na nahlížení do spisového materiálu.

Oldřiška Šlosarová, 16.01.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 