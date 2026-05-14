Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se incidentů nahlášených na tísňovou linku 158 ve dnech:
19.3.2026 na uvedené adrese v ulici Píškova, Praha 5 – Stodůlky,
21.03.2026 na uvedené adrese v ulici v ulici Mohylová, v bezprostřední návaznosti na ulici Píškova, Praha 5 – Stodůlky,
24.03.2026 na uvedené adrese v ulici Píškova, Praha 5 – Stodůlky.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli sdělil následující:
Ve věci incidentů ze dne 19.03.2026 a 24.03.2026 Vám v příloze této odpovědi poskytujeme v anonymizované podobě výpis z informačního systému obsahující Vámi požadované údaje, a to v rozsahu specifikovaném ve Vašich žádostech. K části žádosti vztahující se k poskytnutí informací o zásahu policie ze dne 21.03.2026 sdělujeme, že v informačních systémech povinného subjektu nebyly Vámi požadované informace dohledány. Současně Vám bude jako příloha této odpovědi poskytnuta kopie audiozáznamu Vašich hovorů na tísňovou linku uskutečněných dne 24.03.2026.
Dále považujeme za nezbytné zdůraznit, že se jedná o veškeré dostupné a existující informace vztahující se k Vašim požadavkům týkajícím se uvedených hovorů na tísňovou linku. Současně Vás upozorňujeme, že podle ustanovení § 2 odst. 4 informačního zákona, se povinnost poskytovat informace nevztahuje na dotazy směřující k názorům, budoucím rozhodnutím ani na vytváření nových informací. Povinný subjekt je proto oprávněn poskytovat pouze informace již existující a evidované, nikoli vytvářet nové záznamy, podklady, vyhodnocení či odpovědi nad rámec již existujících informací vztahujících se k dané věci.
Oldřiška Šlosarová, 14.05.2026