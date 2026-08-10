Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací týkajících se policejního zásahu na uvedené adrese v Praze 10 dne 28. května 2026 kolem 22:00 hodin, a to ve znění žádosti:
„… Žádám o poskytnutí následujících materiálů a záznamů: Záznamy z osobních kamer policistů (bodycam): Audio-vizuální záznamy pořízené přítomnými policisty během celého zásahu a komunikace se mnou v místě výše uvedené adresy. Záznam telefonního hovoru: Audiozáznam a textový přepis (pokud existuje) telefonního hovoru na linku Policie ČR (např. linku 158), na základě kterého byla policejní hlídka na uvedenou adresu vyslána, případně hovorů s tímto zásahem přímo souvisejících. Úřední záznamy:
Kopii úředního záznamu o zásahu, zprávu o průběhu výjezdu hlídky či jinou dokumentaci založenou v souvislosti s touto událostí. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Povinný subjekt na Vámi uvedené adrese dne 28.05.2026 v době okolo 22.00 hodin neeviduje žádnou událost.
Oldřiška Šlosarová, 10.08.2026