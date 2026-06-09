Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

…„Žádám o poskytnutí záznamu telefonického hovoru, které potřebuji doložit pojišťovně při doložení srážky se zvěří. Toto bude sloužit jako doklad, že byla nehoda oznámena. Dne 12.05.2026 v 5:06 ráno byla volána tísňová linka 158 a oznámena nehoda srážky se zvěří. Volal … z čísla … a oznamoval srážku v ulici K Dubečku. Operátorem byl poučen, že policie ke srážce se zvěří již nevyjíždí, pokud nedošlo ke zranění. Zároveň policie bude kontaktovat příslušný myslivecký spolek, který zajistí sraženou srnu.“...

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl požadovaný záznam o přijetí oznámení dopravní nehody prostřednictvím tísňové linky 158.

Oldřiška Šlosarová, 09.06.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 