Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
…„Žádám o poskytnutí záznamu telefonického hovoru, které potřebuji doložit pojišťovně při doložení srážky se zvěří. Toto bude sloužit jako doklad, že byla nehoda oznámena. Dne 12.05.2026 v 5:06 ráno byla volána tísňová linka 158 a oznámena nehoda srážky se zvěří. Volal … z čísla … a oznamoval srážku v ulici K Dubečku. Operátorem byl poučen, že policie ke srážce se zvěří již nevyjíždí, pokud nedošlo ke zranění. Zároveň policie bude kontaktovat příslušný myslivecký spolek, který zajistí sraženou srnu.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl požadovaný záznam o přijetí oznámení dopravní nehody prostřednictvím tísňové linky 158.
Oldřiška Šlosarová, 09.06.2026