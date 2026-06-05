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hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Informace ke služebním úkonům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

„… Žádám každý ze čtyř oslovených orgánů o sdělení, zda mi byla v období od 1.5.2024 do 15.5.2026 v rámci jeho věcné a územní působnosti uložena jakákoli pravomocná pokuta za jakékoli protiprávní jednání, a to zejména:

(i) pokuta za přestupek podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve spojení s konkrétním přestupkovým zákonem (zejména zák.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku apod.),

(ii) pokuta za správní delikt jakékoli jiné povahy,

(iii) pokuta uložená v blokovém řízení podle § 91 zákona č. 250/2016 Sb.(vč tzv. "příkazu na místě"),

(iv) pokuta v jakémkoli jiném správním řízení vedeném tímto orgánem nebo jeho součástmi.

V kladném případě (tj. pokud taková pokuta uložena byla) žádám o sdělení seznamu těchto pravomocných pokut s uvedením spisové značky, data nabytí právní moci, věcného předmětu (jaké jednání bylo postiženo) a výše uložené pokuty.

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:

Povinný subjekt provedl lustraci konkrétní osoby, kdy v období od 1.5.2024 do 15.5.2026 neeviduje k této osobě žádný záznam, týkající se uložení pravomocné pokuty či jiné sankce.

Oldřiška Šlosarová, 05.06.2026

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