Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… Žádám každý ze čtyř oslovených orgánů o sdělení, zda mi byla v období od 1.5.2024 do 15.5.2026 v rámci jeho věcné a územní působnosti uložena jakákoli pravomocná pokuta za jakékoli protiprávní jednání, a to zejména:
(i) pokuta za přestupek podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve spojení s konkrétním přestupkovým zákonem (zejména zák.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku apod.),
(ii) pokuta za správní delikt jakékoli jiné povahy,
(iii) pokuta uložená v blokovém řízení podle § 91 zákona č. 250/2016 Sb.(vč tzv. "příkazu na místě"),
(iv) pokuta v jakémkoli jiném správním řízení vedeném tímto orgánem nebo jeho součástmi.
V kladném případě (tj. pokud taková pokuta uložena byla) žádám o sdělení seznamu těchto pravomocných pokut s uvedením spisové značky, data nabytí právní moci, věcného předmětu (jaké jednání bylo postiženo) a výše uložené pokuty.
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
Povinný subjekt provedl lustraci konkrétní osoby, kdy v období od 1.5.2024 do 15.5.2026 neeviduje k této osobě žádný záznam, týkající se uložení pravomocné pokuty či jiné sankce.
Oldřiška Šlosarová, 05.06.2026