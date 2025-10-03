Informace ke služebním úkonům

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informace, a to v tomto znění žádosti:
„… V souladu s §34 zákona č.111/1994 Sb. vykonává Policie České republiky (dále jen PČR) odbornou kontrolu vozidel taxislužby. Při těchto kontrolách se nezřídka stává, že příslušníci PČR požadují po řidiči vozidla taxislužby, které je vybavenou měřící soustavou taxametru, aby jim poskytnul „částečnou denní uzávěrku“ nebo „denní uzávěrku z právě probíhajícího dne“ – dále jen Denní uzávěrka.
- uveď přesně, podle jakého právního předpisu je definovaná Denní uzávěrka. Uveďte název tohoto právního předpisu, jeho číslo, paragraf a odstavec, ve kterém je Denní uzávěrka definovaná. …“
Žadateli bylo sděleno následující:
- Pojem „denní uzávěrka“ byl původně definován ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., ze dne 14.12.2000, kterou se provádí zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. V § 2 odst. 2 této vyhlášky bylo uvedeno, že "záznamem o provozu vozidla v taxislužbě se rozumí denní uzávěrka z běžného dne a měsíční uzávěrka z běžného měsíce", kdy tento pojem byl následně novelizován a nahrazen.
Oldřiška Šlosarová, 3.10.2025