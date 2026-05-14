Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Informace ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
„… žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se policejních výjezdů a prověřování oznámení na adrese Výletní 726/17, 142 00 Praha 4 – Libuš, a to za období od 1. 1. 2023 do 16. 4. 2026.
Konkrétně žádám o tyto údaje:
- Celkový počet výjezdů hlídek Policie ČR na uvedenou adresu v souvislosti s hlášením rušení nočního klidu, porušováním veřejného pořádku nebo podezřením na nelegální provozovnu.
- Přehled termínů (data a časy), kdy k těmto výjezdům došlo.
- Informaci o výsledku šetření jednotlivých výjezdů (např. zda byl sepsán úřední záznam, zda byl přestupek postoupen do správního řízení nebo zda nebyl umožněn vstup do objektu).
- Sdělení čísel jednacích (č j.) k jednotlivý událostem, jsou-li v evidenci vedena. …“
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona žadateli poskytl následující:
bod 1. Povinný subjekt za období od 1.1.2023 do 16.4.2026 eviduje celkem 22 výjezdů na adresu ul. Výletní 726/17, P-4 v souvislosti s hlášením rušení nočního klidu, porušování veřejného pořádku nebo podezření na nelegální provozovnu.
bod 2. Přehled termínů výjezdů: 12.06.2025 v 02:24 hodin, 20.06.2025 v 00:41 hodin, 01.08.2025 ve 23:57 hodin, 02.09.2025 ve 23:25 hodin, 04.09.2025 ve 23:00 hodin, 24.09.2025 ve 22:38 hodin, 28.10.2025 ve 23:05 hodin, 11.11.2026 v 00:52 hodin, 04.12.2025 v 01:57 hodin, 10.12.2025 v 01:51 hodin, 24.12.2025 v 00:42 hodin, 10.01.2026 v 02:34 hodin, 11.01.2026 v 01:32 hodin, 14.01.2026 v 00:56 hodin, 20.01.2026 v 01:54 hodin, 23.01.2026 v 03:16 hodin, 28.02.2026 v 00:43 hodin, 26.03.2026 ve 23:16 hodin, 29.03.2026 v 00:38 hodin, 01.04.2026 v 02:26 hodin, 05.04.2026 v 00:27 hodin a 12.04.2026 ve 23:16 hodin.
bod 3. a bod 4. Výše uvedené výjezdy jsou u povinného subjektu evidovány pod níže uvedenými číslem jednacím a následným vyřízením: 12.06.2025 v 02:24 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-188962/PŘ-2025-001411, 20.06.2025 v 00:41 hodin - bez hluku, nezjištěno protiprávní jednání, neoznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, 01.08.2025 ve 23:57 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-243974/PŘ-2025-001411, 02.09.2025 ve 23:25 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-277740/PŘ-2025-001411, 04.09.2025 ve 23:00 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-280763/PŘ-2025-001411 , 24.09.2025 ve 22:38 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-303938/PŘ-2025-001411, 28.10.2025 ve 23:05 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-339220/PŘ-2025-001411, 11.11.2025 v 00:52 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-353546/PŘ-2025-001411, 04.12.2025 v 01:57 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-378978/PŘ-2025-001411, 10.12.2025 v 01:51 hodin - bez hluku, nezjištěno protiprávní jednání, neoznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, 24.12.2025 v 00:42 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-398858/PŘ-2025-001411, 10.01.2026 v 02:34 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-14983/PŘ-2026-001411, 11.01.2026 v 01:32 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-15405/PŘ-2026-001411, 14.01.2026 v 00:56 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-18974/PŘ-2026-001411, 20.01.2026 v 01:54 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-26077/PŘ-2026-001411 , 23.01.2026 v 03:16 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-30304/PŘ-2026-001411, 28.02.2026 v 00:43 hodin - předáno Městské policii Praha 12, 26.03.2026 ve 23:16 hodin - bez hluku, nezjištěno protiprávní jednání, neoznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, 29.03.2026 v 00:38 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-105683/PŘ-2026-001411, 01.04.2026 v 02:26 hodin -nesepsán úřední záznam, neoznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, hlídka osobně hovořila s oznamovatelem, ten poučen o dalším postupu z jeho strany, uvedl, že již věc řeší s Městskou částí a Městskou policií 05.04.2026 v 00:27 hodin - sepsán úřední záznam, oznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu, č.j.: KRPA-113514/PŘ-2026-001411, 12.04.2026 ve 23:16 hodin - bez hluku, nezjištěno protiprávní jednání, neoznámeno správnímu orgánu, nebyl umožněn vstup do objektu.
Oldřiška Šlosarová, 14.05.2026